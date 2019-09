Mas dice que "bastante gente" le pide ser candidato a la Presidencia pero que no es su deseo

Ve partidista querer elecciones como respuesta a la sentencia: "No es ninguna solución"

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha afirmado este lunes que "bastante gente, de manera creciente", le pide que vuelva a la primera línea política y se presente de nuevo como candidato a la Presidencia de la Generalitat, pero ha asegurado que ahora mismo no es su deseo.

"Hay bastante gente, de manera creciente, que me pide que coja más responsabilidades de las que tengo actualmente, que tengo muy pocas, pero no es menos verdad que este no es mi deseo principal", ha dicho en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press.

Mas, que el 20 de febrero finalizará su inhabilitación por la organización de la consulta del 9N de 2014, ha reconocido que durante muchos años hizo todos los esfuerzos posibles para llegar a ser presidente de la Generalitat, pero ha señalado que ya no tiene "el deseo y la voluntad" que tenía en ese momento.

Sobre la posibilidad de convocar elecciones catalanas como respuesta a la sentencia del 1-O en el Tribunal Supremo, el expresidente lo ha rechazado porque "claramente no es el camino" y lo ha atribuido a un interés partidista, en alusión velada a ERC.

"Esta no es ninguna solución, excepto que se busque algún tipo de interés partidista", y ha pedido a los partidarios de esta opción que lo expliquen.

"Si se me explica que ya hay un plan diseñado para que el día siguiente de estas elecciones, si se gana mayoría a favor de la independencia, pasan no sé cuantas cosas, y se tienen que explicar qué cosas y cómo se harían, entonces puede ser que nos convenzan. Por tanto, quien pide las elecciones, es quien lo tiene que justificar", ha agregado.