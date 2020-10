Mas defiende que se permita la tramitación de los Presupuestos del Estado

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha defendido este miércoles que el PDeCAT y otros partidos catalanes deberían permitir la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, dada la situación de "emergencia total" y la existencia de ayudas europeas, sin que eso signifique un apoyo definitivo, que debería estar ligado a una negociación previa.

En una entrevista en Ràdio-4, Mas ha invitado a reflexionar a los diputados del PDeCAT en el Congreso y a "otros grupos" a que "antes de bloquear la tramitación, permitan que se tramiten, se negocien y, si el resultado es correcto, lleguen a acuerdos".

Mas, que ha evitado comentar la dimisión del ya expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu, porque "mezclar política y deporte acostumbra a no ser bueno", sí ha querido aconsejar al gobierno catalán sobre las polémicas surgidas a raíz de la crisis del coronavirus, como las recientes declaraciones contradictorias de varios consellers sobre si el teletrabajo es obligatorio o solo una recomendación.

El exdirigente ha recomendado al Govern "pocas voces, pocas palabras y muy precisas y comprensibles para la gente. No hace falta que hable todo el mundo todo el día. Y lo que se dice se tiene que entender a la primera y ser muy preciso", ha apuntado, lamentado que el conseller de Trabajo, Chakir el Homrani, "confundió deseos con realidad".

Respecto a la falta de acuerdo entre JxCat y PDeCAT para ir de la mano, Mas ha dicho que "no está decepcionado" con Carles Puigdemont, pero ha admitido que no le gusta "el resultado interno de esto" y le "entristece", si bien ha confiado en que tras las elecciones "se recupere una cierta unidad estratégica dentro del mundo soberanista, ya que cada uno yendo por su lado no iremos a ninguna parte". EFE