Mas critica que "con la que está cayendo" la primera medida del PP sea "bajarle los impuestos a los que más tienen"

La vicepresidenta de la Generalitat en funciones, Aitana Mas, ha criticado que "con la que está cayendo", la primera medida económica del PP sea "bajarle los impuestos a los que más tienen" y ha subrayado que el pacto de gobierno entre PP y Vox es "una declaración de intenciones que explica muy bien su ideología".

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Mas ha señalado que un gobierno debe ser "responsable" y ha lamentado que en el contexto de crisis actual y con los efectos del cambio climático "lo que más le preocupa al PP es bajarle los impuestos a los que más tienen".

Sin embargo, Mas ha dicho no estar "decepcionada" con esta medida porque la han defendido "por activa y por pasiva", aunque "no cuadra con la oposición que han hecho", que ha calificado "no cuadra con la oposición que han hecho en algunos momentos complicados, que ha sido incluso desleal".

En este sentido, ha considerado que la propuesta del PP "no se corresponde con la radiografía actual" de lo que está viviendo la sociedad valenciana y ahora se está "decantando por hacerle la vida más difícil al conjunto de la mayoría social".