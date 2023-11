Más de un centenar de escritores e intelectuales firman un manifiesto contra la amnistía al ver "peligrar" la democracia

Más de un centenar de escritores e intelectuales de diversas disciplinas han hecho público un manifiesto contra la amnistía y los pactos de investidura del PSOE con los independentistas para convertir en presidente del Gobierno a Pedro Sánchez.

Entre los firmantes se encuentra importantes autores como Juan Eslava Galán, José Calvo Poyato, Luz Gabás, Gonzalo Giner, Almudena de Arteaga, Maria Oruña, Isabel San Sebastián, Antonio Pérez Henares, Luis Zueco, Jorge Díaz, pintores y dibujantes como Augusto Ferrer Dalmau, Nieto o Puebla, el dramaturgo, José Luis Alonso de Carlos o el filósofo Fernando Savater.

En el texto han querido manifestar ante la opinión pública su "más profunda preocupación" por la "inquietante deriva política" que ha acompañado la designación de la presidencia de gobierno en España tras las últimas elecciones de julio de 2023.

"Nos preocupan las consecuencias que se puedan originar del pacto entre el presidente del Gobierno y las fuerzas políticas independentistas de España: el aumento de tensión entre territorios y sectores de la población, el injusto desequilibrio fiscal entre comunidades que se está proponiendo y la pérdida de igualdad entre españoles", han añadido.

Además, en el manifiesto han mostrado su preocupación por la politización de la justicia y la quiebra de la separación de poderes, "pieza fundamental en el mantenimiento de un Estado de Derecho".

Por otro lado, los firmantes han señalado que la soberanía en democracia se asienta en un "principio inviolable": reside en el pueblo. En este sentido, han explicado que "todo acuerdo o plan adoptado por la clase política que no haya sido mencionado en un programa de gobierno, o expresado de forma pública antes de las urnas, no puede ser defendido después como democrático, cuando no ha tenido el refrendo del pueblo, único depositario de la soberanía".

"La ley de amnistía no estaba en los programas de gobierno de quienes se presentaron a las elecciones y, además, fue rechazada por los miembros del gobierno en funciones con promesas de que nunca se aceptaría porque no entraba en el marco de la constitución", han denunciado.

Por tanto, han querido mostrar una propuesta "muy clara": "Cualquier iniciativa política que altere el consenso constitucional bajo el que hemos vivido en paz y libertad durante las últimas décadas debe ser refrendada por las urnas en unas elecciones generales y, llegado el caso, en un referéndum, únicas vías para que se exprese la voluntad del pueblo".

Finalmente, en el texto han manifestado su deseo de caminar por "una senda de paz, libertad y estabilidad social y política"; y han recordado que "es competencia de quienes pretenden gobernar que se logre este propósito y se garanticen los mismos derechos para todos".