Mas augura que el Estado no aceptará una mediación internacional

El expresidente catalán Artur Mas ha considerado este martes que sería necesaria una mediación internacional para solucionar el conflicto catalán, pero ha vaticinado que el Estado no lo aceptará "de ninguna manera".

Después de que el presidente catalán, Quim Torra, haya pedido este martes en su discurso de la Diada de Sant Jordi que la comunidad internacional se involucre en la solución del conflicto catalán, Mas, en unas declaraciones a los periodistas, ha suscrito esta necesidad de mediación.

No obstante, ha subrayado que habría que "tener presente" que el Estado no "aceptará de ninguna manera" esa mediación internacional, porque para ello antes debería avenirse a un diálogo "de tú a tú" con Cataluña, algo que hoy en día "no quiere".

"Niega que seamos iguales -el Estado y Cataluña-, no quiere diálogo de tú a tú, de hecho no quiere ni diálogo", ha subrayado.

En este sentido, ha dicho que "la mediación internacional tendría sentido si entre dos partes iguales aceptasen esta mediación", algo que cree que no aceptaría el Estado por, ha dicho, falta de "madurez democrática".

Mas también ha comentando la decisión de la exconsellera de Enseñanza Clara Ponsatí de cerrar la lista de Jordi Graupera en las elecciones municipales del 26 de mayo en Barcelona, en lugar de apoyar la de JxCat, cuando, en cambio, sí es candidata del expresidente catalán Carles Puigdemont en su candidatura de las europeas.

Mas ha considerado que es una "elección personal" de Ponsatí, pero ha añadido acto seguido que lo que a él le hubiera gustado es que en Barcelona, en lugar de apoyar a Graupera, hubiera estado al lado del exconseller preso Joaquim Forn, que encabeza la lista de JxCat en las municipales.

El exlíder del PDeCAT y de Convergència ha recalcado, en este sentido, que Forn fue "compañero de Govern" de Ponsatí y hoy en día es un "preso político", y en cambio Graupera, ha subrayado, "ni era compañero de gobierno ni es un preso ni está en el exilio".