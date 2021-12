Más de 13 años de cárcel por transportar alijo de hachís en yate que naufragó

La Audiencia de Alicante ha condenado a cuatro personas a penas que suman más de 13 años de cárcel por tratar de distribuir un alijo de 2,4 toneladas de resina de hachís a través del puerto alicantino de Torrevieja a bordo de un yate que se hundió por el exceso de carga y el estado de la mar.

Según la sentencia, los tripulantes de la embarcación tuvieron que realizar, por esa circunstancia, una llamada de auxilio, lo que propició que fuesen rescatados por Salvamento Marítimo y arrestados por la Guardia Civil, a 15 millas náuticas del puerto torrevejense.

Los hechos enjuiciados ocurrieron el 27 de febrero de 2020. La resolución judicial, dictada por un tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante, señala que uno de los cuatro condenados -ya sentenciado en 2011 por un delito contra la salud pública a tres años y cuatro meses de prisión- zarpó desde Torrevieja en un yate alquilado junto a otro tripulante no procesado con el fin de cargar la mercancía en alta mar, en un lugar no precisado.

En concreto, introdujeron en su embarcación 86 fardos de tabletas de resina de hachís, con una pureza media del 31 %, valorada en 4.128.440 euros, según el fallo. Ese alijo fue incautado en el momento de rescate de la embarcación.

A partir de la investigación desplegada tras ese hallazgo, los agentes detectaron en una nave situada en el puerto de Santa Pola (Alicante) la presencia de tres embarcaciones neumáticas semirrígidas sin identificación preparadas para el transporte de mercancías.

La sentencia impone 6 años de prisión para el primero de los procesados, reincidente, como responsable de un delito contra la salud pública "en cantidad de notoria importancia y de extrema gravedad por uso de embarcación".

También le impone el pago de dos multas millonarias, de 4.128.440 euros cada una, calculadas a partir del valor de la droga que se intervino en la embarcación rescatada.

En segunda lugar, el tribunal condena a un año y seis meses de cárcel al segundo de los acusados, al considerarlo cómplice de un delito contra la salud pública, en la medida en que aportó el título de patrón que resultaba necesario para que se produjese el alquiler del yate para el transporte del hachís. De igual modo, deberá pagar dos multas de 2.150.301 euros cada una.

En tercer término, acuerda otra pena de 4 años de prisión para el titular de la nave en la que se encontraron las tres embarcaciones semirrígidas por un delito continuado de contrabando de género prohibido. Además, establece que debe abonar una multa de 890.000 euros.

Y, por último, impone una pena de dos años de privación de libertad al cuarto procesado como cómplice de un delito continuado de contrabando de género prohibido, al trabajar para el tercer condenado en el mantenimiento, preparación y custodia de las tres embarcaciones. Por ello, también deberá responder con el pago de una multa de 161.900 euros.

La sentencia, no obstante, absuelve a todos ellos del delito de pertenencia a grupo criminal al no considerar acreditado que formasen una organización permanente para la comisión de hechos similares. De igual modo, el tribunal absuelve a otros cinco procesados tras concluir que no existían pruebas de su participación en los hechos.