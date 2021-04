Más de 7.700 agentes garantizan la seguridad de las elecciones en Madrid

Más de 7.700 policías y guardias civiles garantizan la seguridad de las elecciones madrileñas del 4 de mayo, según ha informado el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha advertido a Vox de que si incitan al odio en sus actos "ahí van a encontrar al ministro y a las fuerzas de seguridad".

Lo ha dicho en el Pleno del Congreso en respuesta al diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro, a quien le ha reiterado su compromiso de garantizar la seguridad del proceso electoral para que "hasta" ellos "puedan decir lo que dicen", siempre que sea en el marco de la Constitución y no inciten a la violencia, al odio o a la discriminación.

El ministro ha recalcado que cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ponen el uniforme, lo hacen con los valores constitucionales y no "con los valores de aquellos gobiernos que ustedes echan de menos de hace más de cuarenta años".

El titular de Interior ha insistido en que se va a garantizar el proceso electoral en Madrid como se ha hecho en los últimos 40 años y ha precisado que existe un protocolo con la Delegación del Gobierno en Madrid que contempla medidas específicas para los actos de campaña y para la jornada electoral del 4 de mayo.

No obstante, ha vuelto a advertir a Vox de que el Gobierno va a seguir defendiendo a los vulnerables y va a estar "ojo avizor" para que los inmigrantes menores no acompañados (menas) y las personas que por diversidad de género o de identidad sexual o ideológica "no sean de modo alguno señalados por fascistas como ustedes".

Gil Lázaro ha acusado al vicepresidente Pablo Iglesias de convocar "personalmente" la violencia callejera contra Vox en el mitin de Vallecas, secundada por las ministras Irene Montero e Ione Belarra y aplaudida por "ese dirigente comunista abogado de la narcoguerrilla colombiana al que ustedes han hecho secretario de Estado", justificada por "toda su prensa adicta, empezando por TVE" y avalada por el propio presidente del Gobierno "en esta tribuna".

El diputado de Vox ha acusado a Marlaska de facilitar el trabajo de "una chusma de matones permitiendo que llegaran hasta el mismo lugar del acto, impidiendo la acción de la policía", lo que, a su juicio, es una "complicidad criminal" que acabó con "numerosos heridos y que pudo provocar algún daño irreparable".

Por ello, ha recordado que Vox ha presentado una querella contra Marlaska ante el Tribunal Supremo y le ha advertido de que "tenga claro" que "no van a achantarnos" y que no responderán a la violencia con la violencia.

Gil Lázaro ha asegurado que millones de españoles saben que solo les queda Vox para "defenderse del acoso de este gobierno inútil, mentiroso y sectario, ahora también de vocación pandillera y mafioso".