Más de 6.000 personas piden en Cáceres la igualdad de todos los españoles y claman contra la amnistía y la impunidad

La presidenta del PP en Extremadura, María Guardiola, asegura que "quieren destruir la democracia"

Unas 6.000 personas según fuentes de la Delegación del Gobierno (Policía Nacional) y 10.000 según fuentes del PP, han salido este domingo a las calles de Cáceres por la igualdad de todos los españoles y contra la amnistía para los implicados en el procés, que se incluye en el pacto entre PSOE y Junts para investir como presidente del Gobierno a Pedro Sánchez.

El céntrico Paseo de Cánovas se ha llenado de banderas españolas, extremeñas y europeas bajo una lluvia que no ha dejado de caer en toda la mañana en la capital cacereña. Con gritos de 'No a la amnistía', 'España no se vende' y 'Puigdemont a la cárcel', los cacereños se han concentrado alrededor del Quiosco de la Música paraguas en mano, y han desbordado el paseo hacia los laterales de la avenida de España que ha tenido que ser cortada el tráfico.

La presidenta regional del PP y presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha sido la encargada de leer un manifiesto en el que ha acusado a Pedro Sánchez de ponerse "al frente del movimiento independentista" por "querer perpetuarse en el poder" después de perder las elecciones.

"Están vendiendo la libertad y la igualdad de los españoles y lo hacen como suelen hacerlo los delincuentes: a escondidas, ocultándose, engañando", ha dicho Guardiola en la lectura del manifiesto, que recoge que "la gobernabilidad de nuestro país se ha decidido fuera de nuestro país" porque se han ido fuera de España "en su intento de destruir la democracia" y "no dan la cara".

Por contra, el PP "no se esconde" y sale a la calle "orgulloso de nuestra nación, de nuestra democracia, orgullosos de nuestros jueces, de nuestros policías, de nuestros ciudadanos, de nuestra Constitución. Orgullosos de España", ha recalcado la presidenta.

Guardiola, que ha estado acompañada por numerosos dirigentes del PP en la región, como el presidente provincial, Laureano León, o el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, se ha mostrado "emocionada" por la amplia participación en esta concentración que se ha desarrollado sin incidentes.

"Hoy España es un clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad", ha dicho en otro momento de su discurso, que ha sido interrumpido en varias ocasiones por gritos de 'Libertad'. En esa línea, ha recordado que hace 45 años los españoles aprobaron la Constitución para "construir una democracia de ciudadanos libres e iguales, asentada en la pluralidad y la unidad, con unos poderes sometidos a la ley y al Estado de derecho".

Por ello, ha pedido una "reacción firme y serena" del pueblo español ante lo que considera un "ataque" a la Carta Magna, la división de poderes y las bases de la democracia, al tiempo que ha acusado a Pedro Sánchez de querer "romper la igualdad entre los españoles, amordazando a jueces, fiscales y humillando al país".

Guardiola ha pedido unidad ante este "desafío" y ha reclamado una "reacción de todos los demócratas, sin distinción de ideología". "Aquellos que hoy miran a otro lado y no hacen nada, aún siendo conscientes de la gravedad del ataque, se arrepentirán en el futuro de haber sido cómplices con su pasividad en un momento clave de nuestra historia", ha subrayado.

ESPAÑA "ROTA Y DESIGUAL"

Por eso, la líder de los 'populares' extremeños se ha preguntado si "queremos vivir en esa España rota y desigual que han pactado lejos de España", y ha respondido que "queremos libertad, y que la igualdad y la convivencia sigan marcando nuestro horizonte". "Vamos a dar la batalla contra la impunidad", ha espetado, mientras ha señalado que esa batalla se dará en las instituciones, en los parlamentos, en los tribunales de justicia, en la Unión Europea pero también en las calles de una forma "pacífica, cívica y legítima".

"Frente a la desestabilización y el deterioro al que están sometiendo a las instituciones, nos comprometemos a fortalecerlas. Frente al intento de acabar con la ley, nos comprometemos a garantizarla", ha asegurado Guardiola, que ha subrayado que el "clamor" de España debe oírse en toda Europa para que la historia cuente que "España se puso en pie, con serenidad y firmeza, para decir basta y para defender la igualdad de todos los españoles".

Así, al grito de "España no se rinde y Extremadura tampoco", Guardiola se ha comprometido a defender los derechos de los extremeños y a "no dar ni un paso atrás" ni a renunciar a lo que le pertenece como región. "Es tiempo para el cambio en nuestra tierra y lo vamos a hacer pese a que el Gobierno de España nos haya abandonado", ha espetado.

"Lo vamos a conseguir aunque el Gobierno de España vaya a traicionar el principio de igualdad en nuestro Estado y quiera abrir una grieta aún mayor entre Comunidades Autónomas", ha añadido la presidenta que ha concluido reprochando a Pedro Sánchez que "el fin nunca justificará estos medios". "Vamos a lograr devolver la decencia a este país y sus instituciones", ha zanjado.

Tras la intervención de Guardiola, se ha escuchado el himno de Extremadura y el nacional y la presidenta ha bajado a pie de calle a saludar a algunos de los presentes en esta concentración que se ha disuelto sin incidentes.