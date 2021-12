Más de 500 personas con discapacidad participan en una semana de integración cultural en Fundación Bancaja

La Fundación Bancaja de València, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra este viernes, está desarrollando la 'Semana D-Capacidad', una iniciativa de sensibilización social realizada con la colaboración de CaixaBank para concienciar sobre la necesidad de avanzar en la integración de este colectivo.

Más de 500 personas con diversidad funcional han participado en las diferentes actividades, centradas todas en la experiencia artística como vía para la inclusión social y en torno a las exposiciones actuales en la sede de la Fundación Bancaja en València.

Alumnos del colegio público Mestalla y usuarios de los centros ocupacionales Nou Renàixer e Isabel de Villena participan en el Taller sin barreras, una actividad didáctica en torno a la exposición de Joan Cardells, que promueve la convivencia y el trabajo conjunto de escolares y personas con diversidad funcional, según ha informado la fundación en un comunicado.

El programa de la Semana D-Capacidad incluye visitas sensoriales a la exposición 'Sorolla. Dibujante sin descanso'. En ellas, el uso de materiales adaptados acompaña a los participantes para descubrir y percibir los secretos de alguna de las obras presentes en el recorrido, y les permite ver y sentir las creaciones de Sorolla mediante aspectos clave de su trabajo como la perspectiva, el color, la luz o la textura.

Asimismo, los visitantes a la Fundación Bancaja podrán disfrutar hasta el 6 de marzo de la exposición 'Dialogando con Oteiza y Chillida: la línea que nos une', un proyecto en el que han participado 16 entidades sociales valencianas que trabajan la discapacidad: C.O. Nou Renàixer, C.O. Luz Verde, C.O. Marxalenes, C.O. La Torre, C.O. Praga, C.O. Nueva Opción II, C.O.M. Juan de Garay, C.O.M. Isabel de Villena, C.R.I.S. Velluters, C.R.I.S. Sant Pau, C.D. El Cabanyal Cruz Roja, Fundación Stella Maris, Fundación Asindown, Residencia Las suertes, I.E.S. Orriols y AFAV.

Los usuarios de estos centros han trabajo durante las últimas semanas sobre la muestra 'Jorge Oteiza - Eduardo Chillida. Diálogo en los años 50 y 60', y han creado sus propias versiones de una obra de cada escultor.

Mediante esta iniciativa, además de generar un espacio de creatividad en los propios centros, se han fomentado aspectos como la psicomotricidad fina, la imaginación, la autonomía, el trabajo en equipo o la autoestima.

RELATOS AUDIOVISUALES: UNA MIRADA AL ARTE

Por último, la Fundación Bancaja está difundiendo a través de su web y redes sociales la actividad online Una mirada al arte. Se trata de tres relatos audiovisuales que tienen como objetivo mostrar la visión del arte de personas con diversidad funcional en un proyecto coordinado por Asociación in-Arte.

Así, las imágenes muestran el recorrido de Carolina y Juan del centro El Cabanyal- Cruz Roja en la exposición Joan Cardells; la interpretación de danza improvisada de Paula con la dirección de la coreógrafa Gema Gisbert, directora del Centro Caterina, con las obras de la exposición de Oteiza y Chillida de fondo; o las impresiones de Nacho, del centro Luz Verde, sobre las obras de la exposición Sorolla.

Tres contenidos que, además de dar protagonismo a las personas con discapacidad, abordan aspectos como la accesibilidad, la percepción, el acceso al arte y el poder de la cultura como llave de transformación social.

CaixaBank colabora económicamente, además de con la 'Semana D-Capacidad', con los talleres vinculados a las muestras expositivas que organiza la Fundación Bancaja dirigidos a personas con diversidad funcional.