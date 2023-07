Más de 500 personas celebran en Ourense la VII Romería Internacional de Abanca

Escotet destaca que la entidad "quiere ser una palanca en la creación de empleo" y Rueda valora: "Abanca nos ha ayudado muchísimo en el último año"

Más de 500 personas han celebrado este sábado la VII Romería Internacional de Abanca, un evento realizado en Ourense para reforzar los vínculos de la entidad con los clientes no residentes de diferentes países de Europa y América.

En un acto en el auditorio municipal de Ourense, el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha destacado que la entidad financiera "quiere ser una palanca de la creación de empleo y de aquellas iniciativas que vayan a favor de las empresas, del tamaño que sean, en todos los sectores productivos". "No nos separamos de la misión que nos hemos impuesto, desde que aparecimos en el mercado, en 2014: la de ser una banca aliada y próxima, un prestador de servicios financieros accesible para las personas, las familias, los autónomos y las empresas que así lo necesiten", ha afirmado.

De este modo, Escotet asegura que la planificación para los próximos de Abanca está "delineada", al tiempo que resalta un volumen de negocio de 114.000 millones de euros. "A lo largo del último año, en Abanca nos hemos mantenidos firmes en el cumplimiento de nuestra planificación y firmes en el trabajo del día a día", resalta.

"Nos tenéis listos para atenderos no solo en España, también en Lisboa, París, Zúrich, Ginebra y Frankfurt, también en Brasil, Argentina, Venezuela, Panamá, México y en el Estado de Florida, en Estados Unidos", ha dejado claro. "Todos aquí compartimos la esperanza de un futuro más productivo y generoso para nuestros países de la región y, por supuesto, para nuestra querida España", ha finalizado.

Este acto ha contado con la presencia, entre otros, del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda; el presidente de la Diputación de Ourense, Luís Menor; y el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome.

Por parte de Abanca también han asistido: el consejero delegado, Francisco Botas; el consejero Pedro López; el director general de Negocio Internacional, Alfonso Caruana; y el director general Comercial, Gabriel González.

El encuentro de este año ha contado con la presencia de alrededor de 500 invitados procedentes de: México, Venezuela, Brasil, Panamá, Estados Unidos, Suiza, Reino Unido, Francia y Alemania.

RUEDA: "ABANCA NOS HA AYUDADO MUCHÍSIMO EN EL ÚLTIMO AÑO"

"Abanca nos ha ayudado muchísimo durante el último año", ha destacado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en relación con "una serie de proyectos" impulsados por la Xunta para "hacer cosas nuevas", al tiempo que valora que "son los empresarios" los que creamos riqueza.

Al respecto, ha dado "muchísimas gracias" a Juan Carlos Escotet y Francisco Botas al "entender que siendo aliados se consiguen muchas cosas". En esta línea, ha subrayado las buenas cifras de Abanca, pues "cuando se hacen bien", "los resultados vienen".

También se ha referido Rueda a las recientes elecciones generales, que dejan un "panorama complicado", por lo que es "deber de las administraciones intentar generar estabilidad y certeza". Avisa de que "no se crea riqueza" y "no hay emprendimiento" cuando "las cosas no están claras".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A reglón seguido, el titular del Ejecutivo autonómico ha ensalzado que Galicia sea una "isla de estabilidad" y "certeza" en la que vivir "bien", sin "contaminar" por cosas que se ven en otros sitios "especialmente malas".

Tras recordar el trabajo de los gallegos que tuvieron que emigrar, Alfonso Rueda ha subrayado las oportunidades de la estrategia retorna de la Xunta.

Finalmente, el presidente del Ejecutivo autonómico ha apelado a batir este año el récord de turistas de 6,5 millones registrado en Galicia en 2022.