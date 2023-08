Más de 400 palistas participan en el XXIV Descenso Internacional del Cinca, que ganan dos valencianos en K2

El XXIV Descenso Internacional del Cinca, la prueba deportiva por excelencia que se celebra en la comarca del Bajo/Baix Cinca, ha contado con la participación de más de 400 palistas, que se han dado cita en Fraga para iniciar el recorrido.

Tras las suspensión del pasado año 2022 a causa de la sequía y la del 2020 por la COVID-19, esta edición ha sido la primera que se ha podido realizar con total normalidad después de tres años.

En la modalidad competitiva masculina senior, el k2 de los valencianos Izan Aliaga y Marcos Climent, del Club Piragüisme la Ribera y Club Piragüisme Silla, han cruzado la meta en primer lugar con un tiempo de 1:25:17,684, seguidos por la pareja formada por Salvador Rico y Sergio Domínguez, del Club Piragüisme Cullera, que han conseguido el segundo lugar con un tiempo de 1:27:52,249.

En tercera posición de la modalidad masculina senior K2 se sitúa Víctor Chambro y Enrique Oria, del Scooter Club Algamesí, con la marca de 1:40:33,363.

FEMENINA

En la modalidad competitiva femenina sénior RR, la vencedora han sido Lluna Busqueta, leridana del Sícoris Club, con un tiempo de 2:03:08,030, seguida por su compañera de club Marisol Airós, con un tiempo de 2:34:47,584.

En la clasificación final por equipos, el vencedor de la prueba ha sido el Sícoris Club, seguido por el Centro Natación Helios y el Scooter Club Algamesí.

En esta edición, pese a las pocas lluvias, el caudal del río se ha mantenido practicable, por lo que durante los 19 kilómetros del recorrido los participantes han disfrutado de una competición muy limpia, sin ningún incidente remarcable, ha informado desde la Comarca del Bajo Cinca en una nota de prensa.

Los palistas, 117 en la modalidad de competición y 234 en la popular, se han dado cita en la línea de salida ubicada en el margen izquierdo del río Cinca en Fraga, desde donde han arrancado ambas modalidades.

Desde las 08.00 horas, el paseo del río de Fraga se ha llenando de palistas, voluntarios, acompañantes y espectadores, preparados para disfrutar de una gran jornada, con diferentes actividades y propuestas, dominada por el buen ambiente y el compañerismo.

GEOLOCALIZACIÓN

Tal y como estaba previsto, a las 09.30 horas, ha dado comienzo la modalidad competitiva, para diez minutos más tarde, hacerlo la de modalidad popular.

El presidente de la Comarca del Bajo/Baix Cinca, José Javier Ferrer; el alcalde del Ayuntamiento de Fraga, Ignacio Gramún; el alcalde del Ayuntamiento de Mequinenza, Antonio Sanjuán; y el alcalde de Torrente de Cinca, Rubén Morell, han dado el pistoletazo de salida a esta última. Al evento también han asistido los diputados provinciales Javier Catalán y Carlos Sampériz.

Desde la Comarca del Bajo Cinca han destacado el "buen funcionamiento" de todo el despliegue de seguridad, el chip geolocalizable ha funcionado a la perfección, y en todo momento los participantes han estado localizados y se han podido seguir en directo gracias a un enlace web que ha mostrado su ubicación en tiempo real.

Al acto de entrega de premios han participado los diputados provinciales Javier Catalán y Carlos Sampériz, el presidente de la Comarca del Bajo/Baix Cinca, José Javier Ferrer; el alcalde de Fraga, Ignacio Gramún; el alcalde de Mequinenza, Antonio Sanjuán; el presidente de la Federación Aragonesa de Piragüismo, Chema Celorrio; y la vicepresidenta del Descenso del Sella Nieves Llaneza.

HOMENAJE

Al inicio de la ceremonia, se ha hecho entrega del galardón "Valores del Cinca" a los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, con mención especial a David Garcés, por su apoyo constante, además del homenaje póstumo a la figura de Hermenegildo "Gilo" Andreu, periodista fallecido recientemente y gran impulsor delDescenso.

Este sábado por la tarde han tenido lugar las celebraciones de las pruebas SUP C, paracanoe y el VIII Trofeo Nacional de Pista Descenso del Cinca Jóvenes Promesas. Han participado 28 palistas en la modalidad de paracanoe, 35 en la de jóvenes promesas y 4 sup c.

En la jornada previa al descenso, el club Enhol Ebrokayak se ha proclamado vencedor, seguido del Real Club Náutico de Castellón y del Sícoris Club de Lleida.

En el siguiente enlace se puede acceder a todas las clasificaciones 'http://www.fapiraguismo.es/xxiv-descenso-internacional-del-cinca/'.