Más de 250 bodegas de 26 países presentarán sus mejores graneles en la WBWE de Ámsterdam

Profesionales de 50 nacionalidades aterrizarán en Ámsterdam los próximos 20 y 21 de noviembre para dos de los días más importantes para esta campaña vinícola, en los que se celebra la World Bulk Wine Exhibition (WBWE).

En un entorno de incertidumbre y cierto estancamiento, bodegas y compradores confían en la WBWE como un revulsivo para la dinamización de sus negocios, ha informado la organización.

Desde grandes volúmenes a pequeñas producciones de calidad para marcas privadas, los miles de profesionales que espera recibir la feria pueden confiar en que encontrarán lo que vienen buscando, y que lo encontrarán de manera efectiva y rápida.

Además de la zona expositiva en la que poder conocer a los responsables de los vinos de esta campaña, la WBWE cuenta con su espacio más exitoso la Silent Tasting Room, una zona de cata libre donde los visitantes pueden catar a su aire pero con toda la información necesaria de todos los vinos disponibles en la feria, pudiendo así dirigirse solo a aquellas bodegas en las que tengan interés.

"En 2023 lanzamos un nuevo lema que creo que refleja el espíritu de esta nueva fase de la WBWE: 'Donde nacen las marcas de vino'", ha indicado la CEOE de la feria, Otilia Romero.

"La WBWE es un evento único en el ecosistema ferial del vino porque es el corazón de la industria. Lo que hemos notado a lo largo de los años es que es un lugar al que acuden profesionales con una mentalidad abierta y creativa", ha dicho.

"La WBWE es la feria donde nacen las marcas de vino y se sientan las bases. Aquí discutimos los términos de lo que se convertirán en marcas concretas que la gente luego comprará y se llevará a casa. Aquí es donde comienzan todas las historias y nos encanta esa sensación de libertad que disfrutan nuestros visitantes en WBWE".

Este año se abordarán los temas más candentes del sector vitivinícola actual. Los ponentes son del más alto nivel, y hay varias sorpresas para los asistentes habituales.

Se trabaja con la intención de que la WBWE sea cada año una feria diferente manteniendo intacta su razón de ser: hacer negocios.

En la WBWE se encontrara la realidad de cada vendimia, de cada país y de cada sector del negocio del vino, pero sobre todo se encontraran soluciones a las diversas necesidades específicas, de productores, compradores, embotelladores, distribuidores o empresarios con nuevas ideas.

CONFERENCIAS E IMPORTANTES PERSONALIDADES DEL SECTOR EN EL MUNDO

Los asistentes tendrán la oportunidad de asistir a conferencias con cuestiones de gran trascendencia como 'Romper con los envases convencionales manteniendo la calidad', 'Romper tradiciones: cómo el vino a granel puede crear oportunidades de negocio y sostenibilidad', 'No&Low, ¡hay un mercado ahí fuera!;, 'Canadá, cómo hacer negocio con el vino en la tierra de los arces';, 'China, ¿y ahora qué?', 'España, calidad en todas sus formas', temas todos de gran actualidad en el sector.

La feria contará con la presencia de los profesionales más prestigiosos del momento, profesionales como Amelia Dales de Packamama; Rob Malin de When in Rome; Andrew Ingham de Interpunkt; Barclay Webster de Free Flow Wines; Barry Dick de Waitrose & Partners; Simon Mason de The Wine Society; Johan Arn Kryger de Hans Just Group; François Simard de Station 22; Sebastien Thomas de Moderato; Laura Willoughby de Club Soda; y Florian CESCHI de Ciatti* entre muchos otros.

SOBRE LA WBWE

La WBWE es la principal feria internacional del negocio del vino.El punto de encuentro entre bodegas, destilerías y compradores internacionales.

Su éxito radica en la posibilidad de descubrir un alto porcentaje de la cosecha mundial en sólo dos días y en un único lugar o que permite encontrar pequeños tesoros, excelentes vinos Premium de alta gama para ser embotellados por terceros o para marcas privadas.

Organizada por la empresa castellanomanchega Pomona Keepers y Vinexposium, patrocinan la WBWE: Globalcaja, Pellenc, Vinlog, Vason Group, Veynat, WSSA Hillebrand y el IPEX, entre otras.

Entre los media partners están The Buyer, Meiningers, Vitisphere, InfoWine Meiningers, Bulk, La Gaceta del Vino, Delwine y TechDrinks.