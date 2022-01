Más de 200 vehículos y 50 tractores movilizados contra el trazado de la línea Caparacena-La Ribina

Medio centenar de tractores, 200 coches, un autobús y varios camiones de vecinos de Taberno, Albox, Oria, Vélez-Rubio y Chirivel de la provincia de Almería han participado este sábado en la protesta convocada por la plataforma 'SOS Salvemos la Sierra de las Estancias', integrada también por agricultores, empresarios de turismo rural y asociaciones conservacionistas, en contra del trazado de una nueva línea de 400 kilovatios Caparacena-Baza-La Ribina, que atravesará los municipios.

Así lo han detallado a Europa Press fuentes de la organización, quienes han explicado que la presidenta de la plataforma, Julia García, ha sido la encargada de leer el manifiesto de protesta antes de comenzar la tractorada, en el que ha agradecido la presencia y "apoyo incondicional" a los alcaldes y autoridades de los municipios afectados por el trazado.

En el acto han participado el alcalde de Albox, Francisco Torrecillas, el alcalde de Oria, Marcos Reche, el alcalde de Taberno, Antonio Martos, el alcalde de Antas, Pedro Ridao, el teniente alcalde de Vélez-Rubio, José Marrero, y la concejal del Ayuntamiento de Chirivel Mabel Martínez.

García ha advertido que esta línea de 400 kilovatios es "la más grande y peligrosa que existe hasta el momento para la salud", y ha remarcado que "es perjudicial para el medioambiente, y afectará al almendro, base de la economía de la comarca, dejando sin trabajo a miles de agricultores". "Este proyecto también dañará al paisaje, los puestos de caza y el turismo rural", ha apostillado.

La responsable de 'SOS Salvemos la Sierra de las Estancias' ha indicado que los municipios afectados "no nos vamos a beneficiar de nada", ya que "no va a crear empleo en la zona". Ha detallado que Red Eléctrica de España ha realizado un estudio de impacto ambiental en el que "no aparece la fauna en peligro de extinción de la zona, la flora endémica o los yacimientos arqueológicos". "Nos hemos reunido con ellos para que reconsideren su postura, y han prometido profundamente el tema", ha recalcado.

"Este tipo de construcción debe ir por la zona de policía de las autovías, de esta forma no se daña ni se causan tantos impactos negativos", han considerado tras estimar que la población inglesa con menos arraigo podría optar por irse de la zona, lo que se traduciría en la disminución de la economía. "Todo ello producirá una inevitable despoblación y abanado de los numerosos núcleos rurales que existen en el norte de la provincia, como los Cerricos, Las Pocicas, El Saliente o La Yegua", ha afirmado.

La construcción de esta línea, según ha sostenido, "dañará seriamente el turismo religioso y el impacto visual del Santuario del Saliente, el santuario de peregrinación mariana más grande del sudeste de España, donde acuden devotos tanto de Almería como del norte de Granada y este de Murcia, muchos de ellos haciendo a pie en septiembre los caminos de peregrinación y debiendo de atravesar por debajo de ese macrotendido eléctrico".