Más de 200 personas se concentran en Melilla por una sanidad digna bajo el lema 'Más batas, menos corbatas'

Más de 200 personas se han concentrado este domingo ante la Delegación del Gobierno en Melilla por una mejor sanidad, con lemas como 'Más batas, menos corbatas', 'Por una sanidad digna' e 'Ingesa no dialoga', en una protesta organizada por el Colegio de Médicos y el Sindicato Médico de Melilla.

En un manifiesto leído por un miembro del Comité de Huelga, el pediatra Antonio Marín, han subrayado que "todos los que vivimos en la ciudad autónoma nos merecemos el mismo trato y la misma asistencia sanitaria que disfrutan el resto de los españoles. Y, a día de hoy, estamos muy lejos".

Los concentrados, que culminan con este acto de protesta las concentraciones que llevan a cabo diariamente a las puertas del Hospital Comarcal de Melilla desde que se inició la huelga sanitaria el 9 de marzo de 2023, han manifestado que "no estamos aquí por una reivindicación salarial, que no engañen a la ciudadanía; estamos aquí porque queremos que los melillenses puedan ir a su médico, a su centro de salud o a su hospital con garantías".

Marín ha manifestado que "exigimos que nadie en esta ciudad tenga que salir corriendo a la Península por una urgencia, que no haya que coger un avión para tratarse de una enfermedad o una simple prueba diagnóstica".

A juicio de los manifestantes "no es digno, en pleno siglo XXI, que la cartera de servicios de Ingesa (dependiente del Ministerio de Sanidad) en Melilla no cuente con dermatólogos, no se entiende que haya un solo oncólogo, o dos cardiólogos, o dos radiólogos Somos más de 86.000 habitantes". "Y podríamos seguir --han añadido-- porque la plantilla de especialistas del Hospital Comarcal está bajo mínimos desde hace mucho tiempo, porque nuestros compañeros de Atención Primaria están desbordados o porque el Servicio de Emergencias del 061 está en una situación similar. Llevamos mucho tiempo advirtiéndolo y nadie ha hecho nada".

Por otro lado, han lamentado las consultas suspendidas en estas últimas semanas y piden disculpas por las operaciones aplazadas, "pero nuestras peticiones son un grito de auxilio: O el sistema reacciona, o los que mandan toman medidas de una vez, o acabaremos lamentando una desgracia por falta de personal o medios" han advertido en la concentración formada en su inmensa mayoría por médicos, familiares y ciudadanos que se han querido sumar a la protesta.