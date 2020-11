Más de 120 niños han muerto o resultado heridos en el noroeste de Siria pese al alto el fuego

Al menos 43 niños han muerto y otros 84 han resultado heridos a pesar del alto el fuego que entró en vigor en marzo en la zona noroeste de Siria, el último gran bastión rebelde, según un informe de la ONG Save the Children, que ha advertido de que octubre fue un mes especialmente violento en un área que comprende Idlib, Alepo y Hama.

Solo en octubre, 27 niños fueron víctimas del conflicto --fallecidos o heridos--, mientras que a principios de noviembre cuatro niños murieron durante un intenso bombardeo en varias aldeas de Idlib. La ONG ha recordado a todas las partes que están obligadas a respetar a la población civil, así como infraestructuras clave.

Sami, de diez años, perdió a su madre y a un hermano durante un ataque en Maarat al Numan, en la zona sur de Idlib. Dice que nunca volverá a comer helado porque relaciona esta comida con la muerte de ambos: "Les pedí que me llevaran a comprar un helado. El avión chocó contra la tienda cuando estaban allí y murieron".

Majda, que perdió un brazo durante un bombardeo en Ariha, promete a sus ocho años que no le hará pasar "más malos momentos" a su madre, mientras que Fouad, reconoce la dureza de no garantizar la seguridad a sus tres hijos. "Vienen a esconder su rostro en tu regazo. Creen que tú puedes protegerlos cuando no puedes protegerte ni a ti mismo", lamenta.

Para la directora de emergencias de Save the Children en Siria, Sonia Khush, las cifras y testimonios recabados por la ONG "son un recordatorio grave de que los niños y las niñas son quienes más sufren en esta guerra; incluso en tiempos sin una escalada militar importante, están siendo asesinados y mutilados".

A la persistente violencia se suma el hecho de que muchos "se van a dormir con hambre porque sus familias no pueden encontrar suficiente comida", añade Khush". Las organizaciones humanitarias estiman que 4,6 millones de niños sufren inseguridad alimentaria en toda Siria.