Marzà reclama que el Estado apoye a la cultura valenciana y no se apueste solo "alrededor de la M-30"

El conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, reclama que el Gobierno español apoye con fondos a las industrias culturales valencianas y que no se apueste únicamente por "aquellos que están alrededor de la M-30".

Dentro de esta demanda, subraya la necesidad de que RTVE "funcione como un motor del conjunto del Estado y no solo de Madrid o Barcelona, ya que aquí tenemos un audiovisual potentísimo que demasiadas veces no accede ni a las producciones ni a los contratos".

Marzà, en una entrevista concedida a Europa Press, asegura que hará llegar estas reivindicaciones al nuevo ministro de Cultura, Miquel Iceta, porque, "pase quien pase por los ministerios y sea del color que sea, nuestra petición siempre será la misma: necesitamos un trato justo y una buena financiación".

El conseller --que ha recordado que Iceta será el quinto titular de la cartera de Cultura que conoce en este cargo-- concreta que un trato justo pasa en el ámbito cultural "por que se apueste por las infraestructuras y los trabajadores y trabajadoras valencianos".

"Y eso hasta el momento no se ha hecho. Han pasado cuatro ministros y no hemos visto cambios, sí en la voluntad pero que no se han concretado con la magnitud que deberían. Somos un territorio que culturalmente tiene mucho que decir y necesitamos que se nos trate de forma justa", ha insistido.

Marzà ha comentado que ya ha mantenido una "primera toma de contacto" con Iceta, que es "conocedor" de los actos que había abordado su predecesor, José Manuel Rodríguez Uribes, "y que no han acabado de culminar", como la entrada efectiva del Ministerio en el Patronato del Palau de les Arts, que el Inaem tenga en cuenta a la hora de repartir sus fondos a los "potentísimos" creadores valencianos o el incremento de la aportación al IVAM.

"La industria cultural creativa es uno de los vectores de creación de trabajo sostenible que todas las estrategias europeas nos marcan y nos sitúan al País Valencià como uno de los territorios con más capacidad de innovación. Lo demostramos, hemos sido capaces de proyectarnos internacionalmente pero a nivel estatal no se apuesta por la cultura valenciana y eso no tiene ningún sentido", ha concluido.