Maru Díaz (Podemos): "La mejor forma de blindar el derecho al aborto es llevarlo a la sanidad pública"

La líder de Podemos Aragón, Maru Díaz, se ha mostrado satisfecha con la aprobación del anteproyecto de reforma de la Ley del Aborto ayer en el Consejo de Ministros, "que blinda el acceso a este derecho de la mejor manera, que es desde la sanidad pública, garantizándolo en todos los hospitales y con la opción de hacerlo lo más cerca del domicilio de la paciente, con el objetivo de evitar que una mujer tenga que desplazarse cientos de kilómetros para ir a otras provincias o comunidades autónomas para someterse a una interrupción voluntaria del embarazo".

En este sentido, ha recordado Maru Díaz que Teruel y Huesca son dos de las once provincias que no han reconocido ninguna práctica de aborto desde 2010 --cuando se aprobó la ley que permitía el aborto libre en las primeras 14 semanas--, es decir, "no que no haya habido abortos, sino que las mujeres que han tenido que afrontar uno lo han hecho teniendo que desplazarse a otra provincia, empeorando así una situación de especial vulnerabilidad".

La líder de la formación morada ha incidido en la importancia de "acabar con los obstáculos para ejercer un derecho reconocido y, en este sentido, que el recurso de acudir a las clínicas privadas pase a ser una excepción". "Derivar abortos a las clínicas privadas es, encierto sentido, esconderlos", ha incidido.

La coordinadora de Podemos Aragón ha resaltado la importancia de esta decisión del Consejo de Ministros "en un momento en el que el derecho al aborto se tambalea en Estados Unidos, donde todo el país está en vilo del fallo del Tribunal Supremo que podría retirar la protección legal de este derecho, acabando con casi 50 años de protección constitucional para el aborto y que ya ha levantado una grandísima polvareda social con movilizaciones en todos los estados".

Díaz ha resaltado que "debemos trabajar para conservar un derecho conquistado, que se apoya en el sentido común de la gran mayoría de las personas, sobre el que hay un amplísimo consenso y en el que no podemos permitirnos retrocesos que mermen la protección y seguridad de las mujeres y de toda la sociedad".

La líder de la formación morada se ha mostrado satisfecha por una ley en su conjunto que es "un salto adelante" en derechos de los ámbitos de la salud reproductiva, sexual, menstrual y en el ámbito de las violencias. Por contra, Díaz ha lamentado que se haya vetado la rebaja del IVA a los productos de higiene menstrual, que también quiso impulsar la formación morada dentro de la nueva ley y que frenó el Ministerio de Hacienda.