Martínez (Vox) dice que hasta le hace ilusión un cordón sanitario en Vitoria

La única parlamentaria vasca de Vox, Amaia Martínez, ha asegurado que a su formación le hace "hasta ilusión" que algunos partidos estén hablando de hacerle un cordón sanitario en el Parlamento Vasco.

Martínez ha entregado en la Cámara de Vitoria sus credenciales como electa y en una comparecencia ante los medios de comunicación ha dicho que Vox es "un partido democrático" y que el "verdadero problema" no es que algunas formaciones promuevan su aislamiento.

"El verdadero problema no es ese, es que debido a que partidos que han estado en el gobierno como PP y PSOE", y que lo han podido evitar y no lo han hecho en esta legislatura, va a estar sentada "con tres personas que han sido condenadas por terrorismo", en referencia a tres parlamentarios de EH Bildu.

Tras afirmar que "eso sí que es terriblemente delicado", Martínez ha afirmado que hoy "es un día histórico" para el País Vasco.

"Un día en el que por fin hemos roto el silencio de generaciones de vascos que han estado silenciados tanto por el terrorismo y los asesinatos de ETA como, en la actualidad, por el régimen del PNV, que hace y deshace a su antojo con el beneplácito del Gobierno, del PP y de Ciudadanos y de todos los demás", ha señalado.

La parlamentaria de Vox ha asegurado que no van a permitir que se "silencie la voz" de los vascos que les han votado para defender el "orden, la libertad y la unidad de España" y que, para ello, tiene la intención de "romper el silencio" en torno a "esos temas que muchos partidos no quieren y no se atreven a hablar", como la "ilegalización de los partidos separatistas" y la "imposición" del euskera, entre otros.

Precisamente sobre el uso del euskera, que ella habla, ha avanzado que no lo va a utilizar en sus intervenciones porque, "desde el máximo cariño y respeto, la diferencia de lengua desune" y desde Vox optan, ha explicado, por "la unión de la lengua española".

Con la acreditación de Martínez, los 75 parlamentarios electos de los seis grupos ya han entregado sus acreditaciones en el registro del Parlamento Vasco, que celebrará la sesión constitutiva de su duodécima legislatura el próximo lunes. EFE

jn/ep/mcm