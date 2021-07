Martínez Vidal (Cs): "El corazón naranja sigue latiendo. Estamos unidos y más comprometidos con la regeneración"

La coordinadora de Ciudadanos en la Región de Murcia, Ana Martínez Vidal, ha asegurado este sábado en la convivencia anual del partido, que ha congregado a más de 120 afiliados regionales en San Pedro del Pinatar, que "el corazón naranja sigue latiendo, a pesar de que a algunos les cueste aceptarlo. En Ciudadanos estamos unidos y más comprometidos que nunca con el proyecto de regeneración y lucha contra la corrupción que siempre nos ha caracterizado".

Martínez Vidal ha subrayado que "defendimos una moción de censura que buscaba regenerar las instituciones porque creímos que era lo mejor para esta Región después de casi tres décadas de gobiernos populares. Esa moción era no solo legitima sino necesaria y no me cabe la menor duda de que, si hubiera prosperado, hoy esta Región estaría infinitamente mejor gestionada".

"Hicimos lo correcto aunque a veces hacer lo correcto tiene un coste personal muy alto", ha lamentado, "porque no lo hicimos con la gente adecuada. Ha sido un golpe duro y lo hemos pasado mal por mantenernos fieles a nuestros principios".

Por ello, la coordinadora liberal ha querido reconocer especialmente a todos los afiliados regionales "que se han mantenido firmes en un momento tan complicado en vez de salir corriendo y traicionar a su partido por un cargo. Habéis demostrado ser insobornables y tenéis todo mi agradecimiento y reconocimiento. Ser de Ciudadanos no es fácil. Pero uno demuestra su valía en los momentos más difíciles".

La convivencia anual, que este año se ha celebrado en la localidad de San Pedro del Pinatar, ha congregado a más de 120 afiliados de agrupaciones de toda la Región y ha contado con la participación de numerosas personalidades del partido nacional a través de vídeos.

Así, Inés Arrimadas, Edmundo Bal, Jordi Cañas, Marta Bosquet, Joan García, Carlos Carrizosa, Luz Guilarte, Patricia Guasp, Marta Bosquet, Carmen Picazo, Pablo Baena, Guillermo Díaz, Gemma Villaroel, Anna Grau, Carlos Pérez-Nievas, Sara Giménez, Pablo Baena, Carmen Picazo y Gemma Villaroel, entre otros, han hecho llegar sus mensajes de apoyo y ánimo a los afiliados y a la dirección regional del partido.

Martínez Vidal ha defendido un cambio de ciclo "después de casi tres décadas de poder casi absoluto de un solo partido" que ha propiciado el abuso de poder, una red clientelar gigantesca, numerosos casos de corrupción y el mayor escándalo de transfuguismo que se ha vivido en nuestra democracia.

La diputada de la formación liberal ha asegurado que ese cambio es posible de la mano de Ciudadanos porque "nosotros creemos en otra forma de hacer política, apostamos por regenerar las instituciones, librarlas de transfuguismo y corrupción. Ya lo hemos hecho otras veces. Somos el único partido capaz de poner límites al bipartidismo, tender puentes y e impulsar las mejores soluciones para los ciudadanos".

Así, ha subrayado que "vamos a seguir luchando, ahora más que nunca, para que la Región de Murcia tenga un Gobierno que realmente se preocupe por mejorar la vida de las personas y no de mantenerse en el poder a cualquier precio".