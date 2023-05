Martínez (PP) se compromete a impulsar medidas para los autónomos, que son "el motor de la actividad económica"

La candidata del Partido Popular a la alcaldía de Bilbao, Esther Martínez, se ha comprometido a impulsar medidas para apoyar a los autónomos, que son "el motor de la actividad económica" y quienes "levantan la persiana todos los días".

Durante un acto político, Martínez ha hecho públicas sus propuestas en materia de empleo para la capital vizcaína, "una ciudad emprendedora y referente en Euskadi y en el conjunto de España".

Según ha afirmado, desde el 2008, el número de autónomos "ha ido decreciendo" y ahora está "en mínimos históricos", ya que "en esta legislatura han cerrado 1.115 establecimientos empresariales, según el Eustat".

La candidata a alcaldesa ha asegurado que Bilbao y su área metropolitana, "está entre las 20 zonas comunitarias con más paro juvenil de la Unión Europea". "Casi el 40% de los jóvenes está ensituación de desempleo según el Eurostat", ha añadido.

Esther Martínez ha alertado de que "este escenario provoca un efecto dominó" con una "fuga de talento". "Nuestros jóvenes se ven obligados a dejar Bilbao, porque no tienen opciones; la edad de emancipación se retrasa, no tienen posibilidad de acceder a una vivienda de alquiler y mucho menos en propiedad, en definitiva, no pueden desarrollar suproyecto vital", ha afirmado.

Según ha añadido, el 80% del empleo lo generan los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, que "son los que levantan la persiana todos los días". "Y no es fácil. Muchos desvelos, poco descanso, y se les trata desde la administración como meros contribuyentes, que lo son, pero, sobre todo, son el motor de la actividad económica y de la creación de empleo", ha criticado.

A su juicio, desde la política municipal "se puede y se deben impulsar medidas que ayuden a la creación de empleo" porque el alcalde es "el máximo responsable del bienestar de todos los bilbaínos y en todos los ámbitos, y tiene la obligación y responsabilidad de velar por los intereses de todos y cada uno de ellos".

Por ello, ha propuesto la puesta en marcha de la iniciativa 'Bilbao emprende TAX FREE", gracias a la cual "los nuevos emprendedores, no pagarán los impuestos y tasas municipales los dos primeros años de actividad", así como la puesta en funcionamiento de 'Bilbao RE-EMPRENDE', "un programa de segunda oportunidad destinado a autónomos y emprendedores".

También ha defendido "simplificar trámites administrativos" y "eliminar burocracia", de forma que "se agilice la creación de nuevas empresas", así como la adecuación de la tasa de basuras "a cada actividad".