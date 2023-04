Martínez cierra "satisfecho" su etapa en el Puerto y avisa: "La terminal norte es vital para su supervivencia"

El hasta ahora presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, ha dejado su cargo "satisfecho" del trabajo realizado en sus ocho años al frente de la gestión, de la que ha destacado el impulso a la descarbonización del Puerto de València, la apuesta por el ferrocarril y por proyectos "estratégicos" como la ampliación norte, que "es vital para la supervivencia" de esta infraestructura, ha avisado.

"He hecho más de lo que yo mismo habría imaginado que podríamos hacer, a pesar de todos los problemas administrativos y la infinitud de recursos por cualquier cosa", ha valorado este martes.

Martínez ha atendido a los medios de comunicación tras acudir al acto de toma de posesión del nuevo presidente de la APV, Joan Calabuig, donde se ha mostrado satisfecho de su gestión. En este acto, a preguntas de los medios sobre si la relación puerto-ciudad es una asignatura pendiente para la Autoridad Portuaria, ha señalado que no lo ve así.

Posteriormente, en una comida-coloquio organizada por Propeller Valencia --a la que también ha asistido Joan Calabuig--, Martínez ha realizado un balance de sus ocho años al frente de la APV y de una "actividad que no pensaba nunca que podría conseguir" en sus 18 años en la dirección de empresas públicas, ha remarcado.

Martínez ha resumido su gestión en nueve pilares. El primero, una "nueva vocación del puerto y la política comercial", que concibe a las autoridades portuarias como un "hinterland activo" en la captación de tráficos. En segundo lugar se ha referido al desarrollo de la intermodalidad y el impulso al ferrocarril, aunque "sin olvidar que más del 90% del tráfico sigue viviendo al Puerto por camión". "Hemos hecho todo lo que podríamos hacer", ha asegurado, antes de mencionar los accesos a los puertos o la primera autopista ferroviaria de España entre Madrid y Valencia.

El tercer pilar de su gestión ha sido, según Martínez, "el del resto de inversiones estratégicas", entre las que ha destacado la terminal norte. "Es fundamental para el Puerto y lo que me sabe mal cuando hemos discutido es que la gente no pueda entenderlo así", ha expresado. En ese sentido, ha explicado que la congestión del Puerto de València en 2022 provocó el desvío de mercancías, sobre todo de trasbordo, por parte de navieras, y ha subrayado que el puerto está "al 85%".

Por ello, según Martínez, si no se amplía el Puerto las navieras "se acabarán yendo" y eso supondría una "pérdida de conectividad" para las empresas que verán su transporte encarecido. "Si eso no se entiende no se entiende nada. La terminal norte es vital para la superviviencia del Puerto", ha sostenido.

También ha señalado la importancia de la nueva terminal de pasajeros para ofrecer una mejor "imagen de València" a los turistas ya que en la actualidad hay "una carpa". Asimismo, se ha referido a la Zona de Actividades Logísticas (ZAL). "La firmé cuando era conseller (de Economía y Hacienda) hace 28 años y me voy y todavía no está aceptada. Es mi pesadilla, me persigue", ha comentado, antes de resaltar que tendría un gran impacto en puestos de trabajo para los vecinos de Nazaret.

Como cuarto pilar de su gestión, Martínez ha situado la ssotenibilidad. "Todos hablamos de sostenibilidad porque estamos de acuerdo", ha afirmado, antes de indicar que "el concepto sostenibilidad viene como mínimo de los años 60", por lo que le hace "gracia" que "vengan dando lecciones de lo que es la sostenibilidad jovencitos que no habían nacido", ha bromeado. El hasta ahora presidente de la APV ha explicado que cuando asumió la gestión asumió el objetivo de ser un puerto "autosostenible" para 2030 y ha destacado la instalación de plantas fotovoltaicas, de conexiones para el suministro de energía a buques, las dos subestaciones y las pruebas con hidrógeno que se están realizando.

Otros de los pilares de su etapa en la APV ha sido la relación puerto-ciudad, ha asegurado. Aurelio Martínez ha destacado que "lo primero" que hizo al llegar a la Autoridad Portuaria fue crear comisiones puerto-ciudad en Sagunt, Gandia y València, presididas por los alcaldes, para dialogar sobre los proyectos estratégicos para la ciudad.

En ese marco, ha resaltado los proyectos del paseo de Gandia, el pantalán de Sagunt y el futuro Parque de Desembocadura en València. También ha recordado la "mucha ilusión" que le ha dado el proyecto la la Ciudad Deportiva del Levante UD.

Del mismo modo, ha incidido en que la APV ha ofrecido 15 millones de euros para la regeneración de las playas del Saler y ha criticado la falta de planes para la misma por ausencia de acuerdos.

Otros pilares que ha destacado de su gestión han sido la transparencia, el área social, el rediseño de responsabilidad y la innovación y modernización informática.

Aurelio Martínez ha expresado su agradecimiento a los empresarios logísticos y marítimo, a su equipo más cercano, a los medios de comunicación y al presidente de la Generalitat, Ximo Puig: "Casi cuando me nombró le dije ya que quería irme, llevo seis años diciendo que quería irme y he aguantado estoicamente". También ha extendido el agradecimiento a Puertos del Estado y a los sindicatos de trabajadores de la comunidad portuaria.

En cuanto a su futuro, Aurelio Martínez ha comentado que se dedicará a viajar, el deporte, la formación, las charlas, la familia y buscar un profesor de saxofón. Finalmente, se ha despedido de su equipo y los empresarios logísticos de Propeller recitando el poema 'La gente que me gusta' de Mario Benedetti.