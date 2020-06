Martínez-Almeida (PP) dice que hay otra forma de hacer las cosas a la que sólo se puede llegar votando a PP+Cs

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha afirmado que "hay otra forma de gestionar, de hacer las cosas" a la que "sólo se puede llegar votando a PP+Cs" en las elecciones al Parlamento vasco del 12 de julio.

Martínez-Almeida ha arropado este domingo en San Sebastián a la cabeza de lista por Guipúzcoa a las elecciones al Parlamento Vasco de la coalición PP+Cs, Muriel Larrea, en un acto electoral. También han asistido dirigentes del PP de Guipúzcoa, como su presidente, José Luis Arrúe, el portavoz en las Juntas Generales de Guipúzcoa, Juan Carlos Cano y los concejales de San Sebastián, Borja Corominas y Mikel Lezama, además de la presidenta del PP de Navarra y vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán.

El alcalde de Madrid ha agradecido la invitación para acudir a San Sebastián a apoyar a la candidata y ha afirmado que "hay otra forma de gestionar, de hacer las cosas, de entender la sociedad y solo se puede llegar a ella votando a la coalición de PP+Cs".

Después de dar un paseo por La Concha, los representantes del PP se han dirigido a una sociedad gastronómica donde Larrea ha regaladoa Martínez Almeida el libro 'Gregorio Ordóñez. La vida posible' y elconcejal, Borja Corominas, un típico delantal de cocinero.

Larrea ha destacado que Martínez-Almeida "es el mejor ejemplo de buena gestión, tal y como ha demostrado frente al coronavirus,probando a quienes le votaron lo acertado de su voto y, lo más difícil, sabiendo ganarse el cariño y la admiración de quiénes no lo hicieron".

"Me siento identificada con él, porque yo también he trabajado en un Ayuntamiento, el de Irun, y representa lo que es la vocación de servicio, lo que es tener como principal objetivo el bienestar de todos los ciudadanos, de derechas, de izquierdas, de los que simpatizan con el PP y de los que no", ha sostenido.

A su juicio, Martínez-Almeida "se ha partido el lomo, para llegar a todos los rincones de Madrid, ha salido de su despacho y ha trabajado por los madrileños a pie de calle, pero además, en el ayuntamiento, ha tendido la mano, ha escuchado a la oposición y ha demostrado que es posible dejar a un lado las diferencias y tejer complicidades".

"Esto es lo que yo quiero defender, la gestión, la buena gestión, la gestión para todos, dar la cara en los malos momentos y hacerlo recorriendo las calles, escuchando, a los guipuzcoanos, es lo que nosotros queremos aquí, para los de aquí", ha señalado.

Larrea ha dicho a los guipuzcoanos que "lo que nosotros buscamos es su bienestar, que puedan tener una vivienda digna, un trabajo, una educación de calidad para sus hijos y una sanidad puntera, y en esa pelea, escuchándoles y defendiéndoles, es donde los guipuzcoanos van a encontrar al PP de Guipúzcoa, y a mí, en el Parlamento Vasco".