Martín (IU) tilda la propuesta de Ciudadanos, de doble sentido en el Muro, de "chapuza" que roza el "chantaje"

El portavoz de IU y concejal de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Gijón, Aurelio Martín, ha tildado de "chapuza", desde el punto de vista técnico, la propuesta de Ciudadanos de establecer el doble sentido de circulación en el paseo del Muro para que este transcurra por la calle Eladio Carreño.

Martín, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha agregado, sobre esta propuesta, que es, por tanto, "difícilmente asumible". A mayores, le ha parecido curioso que se haga días antes de la Comisión en la que se van a dar los datos para ver cuál es la mejor propuesta para el Muro.

Entre estos datos, están los resultados de modelización del tráfico en todo ese área y una comparación de octubre de 2019, anterior al corte del paseo del Muro en 2020, con octubre de 2021, pero también agosto de ambos años. Otros datos son referidos a la avenida de la Costa, a lo que ha avanzado que hay avenidas que tienen más tráfico que esta, en torno a 3.000 más.

Sobre la negociación presupuestaria, ha asegurado que comparte la estrategia a nivel nacional para llegar a acuerdos con PSOE y Podemos.

Ha hecho, por tanto, un llamamiento "sincero" a que los tres partidos lleguen a un acuerdo desde la izquierda, para frenar la derecha "del trampismo", con alusión a Vox. Ha propugnado, por ello, "capacidad, altura de miras y flexibilidad".

Martín ha opinado que cree que sí hay voluntad de Podemos-Equo Xixón de avanzar hacia un acuerdo, como también la hay por parte del Gobierno local.

Por contra, ha considerado que la propuesta que hace Ciudadanos en el marco de la negociación presupuestaria, a su juicio, "roza el chantaje y poco o casi nada tiene que ver con los presupuestos". "No hay negociación en la que no se pierda", ha advertido.

Además, ha remarcado que la Concejalía considera que lo que se plantea en Eladio Carreño no soluciona el problema en la avenida de la Costa, a lo que ha insistido en que no se notaría. "No resuelve nada y crea otro problema", ha asegurado.