Martín Blanco (PP) ve a Vox "muy alejado" de planteamientos como los de Bildu

Pide a Sánchez que deje gobernar a la lista más votada "si tanto miedo tiene a los acuerdos a los que puede llegar el PP"

El cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona, Nacho Martín Blanco, ha asegurado que no se puede comparar a Bildu con ERC ni con Vox y, además, ha sostenido que "Vox está muy alejado de planteamientos como los de Bildu".

Lo ha dicho este martes en una rueda de prensa en la Agència Catalana de Notícies (CAN), donde ha sostenido que en Europa no hay nada comparable a Bildu: "No es que haga equidistancia entre Bildu y Vox, no lo hago, evidentemente; a mí me parece que lo más abyecto que hay en el mundo político español es un partido como Bildu".

Martín Blanco también ha criticado los pactos entre el Gobierno central y ERC porque, a su juicio, "poner a España en manos de ERC en muchos momentos" lo que comporta es no mirar por el interés general.

Ha sostenido que partidos como ERC han demostrado que están dispuestos a quebrantar la Constitución, según él, y que, en cambio, Vox "tiene una visión en muchos aspectos discutible pero no ha hecho ninguna actuación que vaya en contra del ordenamiento jurídico".

PACTOS PP Y VOX

Preguntado por los pactos que ha alcanzado el PP con Vox en algunos ayuntamientos y comunidades autónomas, el candidato ha asegurado que la premisa de su partido para cualquier acuerdo es "la defensa de la Constitución y de todos sus artículos".

"Creo que si Vox insiste en la eliminación del Estado de las autonomías nosotros no estaremos", ha sostenido Martín Blanco, que ha defendido la voluntad del candidato a Presidente del Gobierno del PP, Alberto Núñez-Feijóo, de llegar a consensos de país.

Ha reiterado que el PP es un partido autonomista y que "es imposible que el PP llegue a un acuerdo que ponga en duda el Estado de las autonomías", y ha reiterado su voluntad de reforzar la interlocución entre Catalunya y el Gobierno de España.

Asimismo, también ha asegurado que la violencia machista y los discursos de odio son "bases fundamentales" para acuerdos con el PP.

PRESIDENCIA PARA LA LISTA MÁS VOTADA

Martín Blanco ha instado al presidente Pedro Sánchez a dejar gobernar a la lista más votada "si tanto miedo tiene a los acuerdos a los que puede llegar el PP después" de las elecciones, en referencia a la propuesta que ofreció Feijóo a Sánchez durante el debate cara a cara este lunes por la noche.

El cabeza de lista popular por Barcelona ha asegurado además que "es evidente que la tendencia al sistema bipartidista en España genera estabilidad".

"Hay dos partidos estratégicos y me parece que es deseable para España que estos dos partidos estén alineados en las políticas de Estado", ha añadido Martín Blanco, que ha asegurado que no vería con malos ojos que los resultados de PP y PSOE consolidaran el bipartidismo, en sus palabras.

Finalmente, ha puesto en valor la "serenidad y espíritu constructivo" que cree que demostró Feijóo durante el cara a cara con Sánchez y ha criticado que el presidente del Gobierno y candidato del PSOE se mostró --textualmente-- nervioso y agresivo.