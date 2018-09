Marta Rovira afirma que no hay marcha atrás y pide consenso independentista

DEBATE CATALUÑA (Seguirá Ampliación)

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha afirmado hoy, en una intervención "on line" desde Suiza ante el Consell Nacional, que el 1 de octubre es "un punto de no retorno" y "no habrá marcha atrás" en el proceso independentista, además de reclamar "consenso" a las fuerzas republicanas.