Marta Buesa califica de "indecente y decepcionante" que EH Bildu no condenara el ataque a la tumba de su padre

La hija de Fernando Buesa participa en Vitoria-Gasteiz en un seminario sobre los "mitos" en torno al terrorismo de ETA

Marta Buesa, hija del dirigente socialista Fernando Buesa, asesinado por ETA en 2000, ha calificado de "tremendamente decepcionante" y de "indecente" que EH Bildu no se sumara a la condena al ataque con pintura que se produjo hace tres semanas, en Vitoria-Gasteiz, contra la tumba y el monolito en memoria de su padre.

Buesa, que ha participado en la capital alavesa en la apertura de su seminario sobre los "mitos" del terrorismo de ETA organizado por la fundación en memoria de su padre, ha recordado los sabotajes con pintura y heces que se registraron los pasados días 5 y 6 contra la tumba y el monolito dedicados al dirigente socialista.

"DESGARRADOR"

Aquellos actos --ha explicado-- fueron "un ataque directo a nuestro corazón". Además, tras agradecer las muestras de apoyo recibidas, ha manifestado que resultó "desgarrador" comprobar que el texto de condena aprobado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no fue respaldado por EH Bildu, formación que sí expresó su "rechazo" a los hechos, pero que al igual que en anteriores pronunciamientos contra determinados actos violentos, se opuso al uso del término "condena".

"Fue tremendamente decepcionante conocer que EH Bildu no quiso sumarse a esa declaración. Ese partido que, ante una agresión machista, no tiene ningún problema en expresar textualmente su 'más enérgica condena y rechazo' (...) es incapaz de apreciar y expresarse en idéntico sentido cuando se trata del ataque a una víctima de ETA", ha manifestado.

"ASIMETRÍA MORAL"

Marta Buesa ha reprochado a la coalición soberanista su "indecente asimetría moral", y ha afirmado que "no es suficiente rechazar el ataque que sufrimos o decir que es inaceptable si eso no va acompañado de un reproche ético". "En el nivel moral no caben distintos discursos en función de quién sea la víctima", ha añadido.

En este sentido, ha explicado que "es con esa parte de la sociedad, que aún vive atada a los mitos con los que mataron, con la que tenemos que construir la convivencia".

En todo caso, ha advertido de que mientras los "líderes" de ese sector sociopolítico "no sean capaces de sentir y expresar públicamente ese reproche ético y moral sobre la justificación del recurso a la violencia, no podremos empezar a fijar las bases sólidas que una convivencia sana, en paz y libertad".

RELEGITIMAR EL ESTADO DE DERECHO

La hija de Fernando Buesa ha añadido que "los principios sobre los que debe pivotar nuestra convivencia son la aceptación de los valores del Estado de derecho: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político".

Estos principios --ha añadido- "fueron atacados sistemáticamente por el terrorismo y aún hoy están cuestionados", por lo que el Estado de Derecho "necesita ser defendido, relegitimado como tal".