Marrodán señala la dificultad en la investigación crimen de 2020 y aclara; uno es el ámbito policial y otro el judicial

La autoridad policial reconoce que, tras las investigaciones del suceso, éstas son "concluyentes"

La delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán, ha reconocido que la tramitación del caso de homicidio ocurrido en Logroño en octubre de 2020 y que se incluyó ayer como violencia de género "ha sido difícil" ya que en un principio se trató como suicidio y, ante el comunicado del TSJR, que ha indicado esta misma mañana que no puede confirmar la información difundida por Igualdad ha querido aclarar que son "ámbitos diferentes, uno es el policial y otro el judicial".

Por su parte, la autoridad policial ha reconocido que las investigaciones desarrolladas tras el suceso son "concluyentes".

A preguntas de los periodistas, María Marrodán también se ha pronunciado sobre las palabras emitidas esta mañana por la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, quien ha hablado de un "fallo" en "la no coordinación entre lo policial y lo judicial" en el asesinato machista, la delegada ha querido reiterar que "no es tanto una cuestión de descoordinación si no de ámbitos diferenciados".

"El judicial es uno y el policial es otro. Yo no voy a entrar en las decisiones de la justicia", ha destacado.

"Entendemos que es difícil porque desde que se produce el hecho hasta que se procede la primera detención ha pasado mucho tiempo pero todo ello es raíz de las circunstancias especiales de este caso", ha dicho la delegada. En estos momentos, el cónyuge está en libertad.

María Marrodán ha realizado estas declaraciones tras la convocatoria de un minuto de silencio que se ha realizado hoy frente a la Delegación de Gobierno. Ayer mismo, las estadísticas de Igualdad incluían como violencia de género un presunto crimen que se cometió en octubre de 2020 y que, en un principio, se trató como suicidio.

"CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS"

Sobre el caso en cuestión, Marrodán ha querido destacar los pasos que se han ido dando desde octubre de 2020 "para aclarar ciertas cuestiones" ya que, como ha indicado, "los pasos que se han ido dando en esta situación no son los habituales de violencia de género. Ha pasado mucho tiempo y ha ocurrido por una serie de circunstancias específicas".

En primer lugar, ha explicado, "si se confirmó ayer este homicidio dentro del sistema estadístico de 'Viogen' es porque desde la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, reunidos con la Fiscalía de delitos contra la mujer y quienes forman el observatorio del Consejo General de Poder Judicial determinaron que había indicios suficientes para incluirlo a efectos estadísticos".

Como ha destacado, "hay casos iniciales que no se incluyen como violencia de género porque no hay los indicios necesarios".

EN UN PRIMER MOMENTO EL SUCESO SE CATALOGÓ COMO SUICIDIO

Marrodán ha recordado que, en un primer momento, el suceso se catalogó como suicidio pero "no fue hasta varios meses después, en febrero de 2021, en el transcurso de la investigación forense cuando se determinó que las lesiones que la víctima presentaban no lo hacían compatible con un homicidio".

En ese momento, el hecho todavía seguía siendo investigado en el juzgado ordinario. En el transcurso del tiempo, "se determinó policialmente la sospecha de que la autoría podía ser del cónyuge de la víctima y es, en ese momento, cuando podemos catalogarlo como homicidio por violencia de género".

Además, ha indicado, "no se ha hecho confirmación hasta ahora porque la tramitación ha sido difícil. Lo prudente era no confirmarlo hasta que no se incluyera a términos estadísticos".

Por su parte, el jefe de Policía, Manuel Laguna, ha explicado que, como es normal en este tipo de casos, "nos pusimos a investigar desde el primer momento. Inicialmente se pensó que era un asunto autolítico pero, tras las investigaciones y posteriores análisis de los restos de ADN, pruebas que lógicamente tardan bastante en llevarse a cabo, se pudo descartar. Fue a finales del año pasado cuando llegaron todos los análisis y en ese mismo momento se puso en conocimiento de la autoridad judicial".

Ahí el caso pasó "de un juzgado ordinario a uno de violencia de género" y "una vez que se detuvo al cónyuge y se le leyeron los derechos por homicidio pasó ya a la autoridad judicial y a efectos de Policía acabó nuestra actuación".

Además, ha dicho, "no tenemos conocimiento en principio de que haya cesado el periodo de instrucción por lo tanto hay que mantener la cautela para facilitar información".

LA AUTORIDAD JUDICIAL LO CATALOGA COMO CRIMEN MACHISTA

Por tanto y desde el ámbito policial catalogan este hecho como un crimen machista. "Todos los vestigios del cadáver se mandaron a toxicología para ver a quien pertenecían y se determinó que eran del cónyuge de esta mujer y se le detuvo".

Como ha destacado "el Tribunal tienen sus competencias y nosotros las pruebas que teníamos las hemos puesto a su disposición y cuando acabe la instrucción que todavía no ha acabado serán los que tomen la decisión".

Como ha reconocido Laguna, "durante la investigación, el marido entregó sus muestras de ADN voluntariamente y, lógicamente, fueron las que sirvieron para determinar que eran coincidentes con las que se habían recogido con la autopsia. Coincidían".

Además, ha destacado, "la clave para descartar el suicidio fue básicamente el estudio forense del cadáver y la trayectoria que, en principio, llevó un arma blanca de grandes dimensiones. Esa trayectoria o ángulo determina si se puede autogenerar o fue un actor externo el que lo hizo".

Ahora, ha reconocido, "es el juzgado quien tiene que determinar las medidas oportunas. Nosotros no podemos meter a valorarnos en eso, esas son cuestiones de la autoridad judicial".

EL PROPIO ESPOSO LLAMÓ AL 112

El día del suceso, ha reconocido el jefe de Policía, "fue el propio esposo quien llamó al 112 dando cuenta del fallecimiento. No fue una investigación sencilla y hasta que no se tienen todos los elementos y análisis, no se pudo saber nada más".

Finalmente, ha indicado, "desde el primer momento que tuvimos dudas lo pusimos en conocimiento de la autoridad judicial y una vez se pasan las pruebas son ellos los que determinan".

INFORMACIÓN DEL TSJR

Por su parte, desde el TSJR han informado hace escasos minutos de que el cónyuge de la víctima debe personarse ante el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes tal como ordenó en su día el Juzgado de Instrucción número 2 de Logroño, donde comenzó a investigarse este asunto.