Maroto señala que el caso del presunto espionaje del edil de Latina ahonda en el daño a la reputación del Ayuntamiento

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha sostenido que el caso del presunto espionaje por parte del concejal-presidente de Latina, Alberto González, ahonda en el daño a la reputación del Consistorio.

"De nuevo vuelve a ser muy negativo para la calidad democrática, para la reputación que deberían tener los representantes políticos y, sobre todo, para la reputación de una institución como es en el Ayuntamiento", ha remarcado la socialista desde el desayuno informativo de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Alberto González saltaba ayer a las páginas de 'El País' después de que tres vicesecretarios del PP de Madrid le hayan acusado de promover irregularidades y espionaje a otros cargos del entorno de la presidenta de NNGG, Beatriz Fanjul. "Como concejal tiene toda mi confianza", contestaba Almeida a la prensa. González es secretario general del PP en los 21 distritos de la capital, presidente del PP de Latina y fue director general de Autónomos y Emprendimiento con Isabel Díaz Ayuso entre 2021 y 2023.

Los socialistas, ha asegurado Maroto, se han marcado como objetivo "recuperar la calidad democrática". "Yo, en primera persona, no voy a consentir, y lo digo bien alto, que José Luis Martínez-Almeida me ataque y me acuse de haber llevado la violencia a los plenos del ayuntamiento", ha advertido.

"La violencia y la crispación la vemos todos los días en la calle. La vamos a volver a ver lamentablemente en una tractorada que está convocada por la ultraderecha y que está pensada para seguir acosando la sede del PSOE en Ferraz", ha condenado.

Reyes Maroto ha afirmado que "esa violencia y crispación forma parte de una manera de hacer política del alcalde de Madrid", algo que ella denuncia y reprocha mientras que aboga por "trabajar en el diálogo y el consenso".