Maroto plantea una cátedra de Servicios Sociales en el Ayuntamiento y "dignificar" el salario de sus profesionales

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha mostrado su apuesta por una cátedra de Servicios Sociales en el Consistorio; "dignificar" el salario de sus profesionales; recuperar su carácter universal y público, más allá de que la Administración haga una "mera fiscalización del gasto" de las actuaciones de la privatización empresarial y ha demandado una mejor cooperación con la Comunidad en los convenios del ramo porque en la actualidad se caracterizan por ser "raquíticos".

Maroto ha enumerado las columnas de la acción del Grupo Municipal Socialista en una jornada para celebrar el 40 aniversario de los Servicios Sociales municipales, impulsados por los gobiernos de Enrique Tierno Galván y Juan Barranco, presente en la sesión.

"Es un orgullo recoger este legado pero también un compromiso porque el desmantelamiento que se está produciendo en este sistema, como consecuencia de la privatización de estos servicios y también de la falta de equidad en su prestación, hace que desde el Grupo Municipal Socialista nos tengamos que implicar en una propuesta para desarrollar un nuevo modelo de Servicios Sociales", ha explicado Maroto a la prensa.

La portavoz del PSOE ha llamado a "recuperar la universalidad y el carácter público del modelo de Servicios Sociales, amenazado por las políticas del PP", además de "poner en el centro a los profesionales para que puedan tener no sólo mejores recursos" y condiciones sino también verse arropados por "la creación de un comité de ética que facilite el trabajo que tienen que hacer".

El tercer pilar tiene que ver con "una mayor colaboración con otras instituciones, particularmente con la Comunidad de Madrid, reforzando la ambición de los convenios porque detrás están las personas". Ahora mismo resultan "insuficientes".

CÁTEDRA DE SERVICIOS SOCIALES

La última pata de la apuesta socialista pasa por ganar en eficacia a la hora de prestar estos servicios sociales, lo que se traduce en que el Ayuntamiento "se tiene implicar en la gobernanza del modelo". Maroto ha propuesto crear una cátedra de Servicios Sociales en la que participen el ayuntamiento, las universidades, los distintos actores para reforzar la gobernanza" y conseguir "más planificación, la mejor implementación de los servicios y la evaluación para corregir deficiencias".

Los socialistas llaman a poner el foco "en las personas, en los derechos de ciudadanía, en el bienestar social de tantos madrileños y madrileñas que necesitan que el Ayuntamiento preste mejores servicios" en un momento en el que aumenta "la desigualdad, la pobreza y la falta de sensibilidad política".

"Nos tenemos que centrar en las personas, es lo que hacen los gobiernos socialistas, porque lo tenemos ahora es la resignación de los movimientos sociales, resignados porque la Administración no les escucha. Se trata de recuperar esa política cercana que Madrid necesita", ha declarado Maroto, recogiendo el espíritu de las palabras del exalcalde Juan Barranco.

IR "MÁS ALLÁ" DE LOS ACUERDOS PLENARIOS DEL NUEVO MODELO

Reyes Maroto ha recordado que la cátedra y el comité ético formaban parte de los acuerdos del nuevo modelo de Servicios Sociales, aprobado por el Pleno el 31 de mayo de 2022. Son acuerdos "que no se están implementando por la falta de voluntad política por parte del equipo de Gobierno".

La portavoz socialista ha explicado que su grupo va a ir más allá de la petición de que se cumplan los acuerdos. "Tenemos que ir más allá porque esos acuerdos fueron un punto de inflexión, una llamada de atención al gobierno de José Luis Martínez-Almeida para recuperar un modelo que se estaba poniendo en cuestión con la privatización, pero no es suficiente", ha argumentado.

Para ello llevarán a cabo un trabajo de reflexión que dé como resultado un nuevo modelo que van a ir dando a conocer mediante proposiciones a presentar en los sucesivos plenos buscando, en todo caso, que sea "fruto de un acuerdo unánime" en aspectos políticos y sociales.

SALARIOS POR DEBAJO DEL MÍNIMO INTERPROFESIONAL

Una de las claves pasará por cuidar a los profesionales porque en el modelo actual "no se trata bien a las trabajadoras, con salarios por debajo del mínimo interprofesional". "Si no tenemos un profesionales motivasos porque no tienen unas condiciones dignas difícilmente podremos prestar unos servicios mejorados", ha planteado Reyes Maroto.

"Y tenemos que recuperar la universalización, tratar a los usuarios como ciudadanos, no como 'pobres'", esto es, volver "al carácter público del sistema para estar a la altura", lo que incluye "dignificar a las personas y revertir la mercantilización de los servicios".

Maroto ha incidido en que esa mercantilización además generar "desigualdades entre distritos". "La diferencia en la concesión de ayudas puede ser de 50 días según los distritos, como si hubiera vecinos privilegiados y otros en lista de espera, cuando a todos se les tiene que garantizan los mismos servicios y dotaciones", ha reivindicado.

BARRANCO Y LA CERCANÍA, LA JUSTICIA SOCIAL Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Quien fuera alcalde de Madrid entre 1986 y 1989, el socialista Juan Barranco, ha sugerido a Maroto que impulse unas jornadas de trabajo que diagnostiquen y profundicen en los problemas sociales que tanto la ciudad como la Comunidad tienen en estos momentos, "fuera de campañas electorales, sin contaminación", en las que deberían participar organizaciones y fundaciones.

Barranco ha hecho un llamamiento a "la cercanía y la justicia social para tener una vida más digna". "Yo me crié en Vallecas. No tuvo que ir a ninguna universidad para estudiar los problemas de la sociedad: he visto casas sin luz, ni agua corriente, colaboré con el Padre Llanos, vi cómo las asociaciones vecinales y su capacidad de lucha y reivindicación nos empujaron a poner en marcha políticas de este tipo porque el movimiento ciudadano tenía un vigor tremendo", ha descrito.

Estando en el gobierno tuvieron claro que tenían que hacer una rendición de cuentas para explicar su gestión, área por área, algo que publicaban en unos folletos --uno de ellos lo ha mostrado en la jornada organizada en el centro cultural Puerta de Toledo-- "para que la ciudadanía y los medios de comunicación pudieran tener datos para juzgar y plantear críticas y alternativas".