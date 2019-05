Maroto pide a Cs sentarse a hablar con Vox para evitar gobiernos de izquierda

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha instado este jueves a "hacer el esfuerzo" de "sentarse entre distintos", en referencia a Ciudadanos y Vox, para que haya gobiernos de centro derecha y no de izquierdas en las autonomías y ayuntamientos en los que puedan sumar los tres.

En una entrevista en RNE, Maroto, que forma parte del comité negociador del PP, ha dejado claro a la formación naranja, sus "socios prioritarios" para gobernar, que se trata de sentarse a negociar posibles apoyos y no coaliciones, al recordar que "no hay ningún hecho que confirme que Vox va a entrar en ningún gobierno".

De esta manera, ha manifestado que va a "atender" la "línea roja" establecida por Cs sobre la formación que preside Santiago Abascal. "Con Ciudadanos, lo dicen ellos no lo digo yo, es un gobierno de coalición Cs y PP y hasta ahí", ha constatado.

Pero también ha advertido de que "los políticos que no entiendan que en la España de 2019 es necesario hablar entre distintos para llegar a acuerdos tiene un grave problema en la política", tras indicar que esta disposición a negociar es "lo maduro" en estos tiempos.

Para Maroto "no se trata tanto de con quién se pacta sino qué se pacta", como hizo el PP con Vox y Cs para el gobierno de Andalucía, y ha considerado que si no se conforman gobiernos de centro derecha por la negativa a sentarse a hablar con quienes piensan distinto los españoles "no van a entender la falta de cintura".

Sobre la posibilidad de que Ciudadanos pacte con otras fuerzas en la Comunidad de Madrid para evitar que entre Vox en el Gobierno cree que es algo que "no se va a producir en ningún caso" porque no lo ve "factible ni razonable", aunque ha dicho que será la formación naranja quien tenga que responder a esta cuestión.

Respecto a si su postura es la de Manuel Valls en Barcelona, de pactar con Ada Colau para evitar que ERC llegue a la Alcaldía, ha dicho que "tendrá que aclarar si Valls va a respetar la posición de Valls, o si va a respetar la posición de Ciudadanos, si ambas son las mismas o no".

La vocación de pactos de su partido es "gobiernos de coalición con Ciudadanos con programas de centro derecha que puedan dar como resultado políticas que están en los programas del PP", ha insistido.

Respecto a si el PP se plantea hacerle senador autonómico por Valencia -como apunta hoy El Independiente-, Maroto ha rechazado comentar esta y otras noticias que puedan ser "curiosas" y ha recordado que los senadores por designación autonómica le corresponden a cada comunidad "y son ellas quienes deben decidir".