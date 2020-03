Maroto (PP), tras romper Iglesias su cuarentena: "El Gobierno de Sánchez e Iglesias no da pie con bola"

Más parlamentarios del PP se suman a las críticas al vicepresidente de Derechos Sociales por no dar "ejemplo" a los ciudadanos. El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado este sábado, tras interrumpir el vicepresidente Pablo Iglesias su cuarentena para asistir al Consejo de Ministros extraordinario que va a aprobar el estado de alarma, que "está claro que el Gobierno" de PSOE y Podemos "no da pie con bola" en esta crisis del coronavirus.

Iglesias está participando en ese Consejo de Ministros extraordinario, que sigue reunido en el Palacio de la Moncloa, y ha interrumpido el proceso de cuarentena al que se había sometido por estar en contacto con su pareja y ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha dado positivo en las pruebas.

"Esta claro que el gobierno de Sánchez e Iglesias no da pie con bola en esta crisis", ha asegurado Maroto en su cuenta oficial de Twitter. Fuentes de la vicepresidencia de Derechos Sociales que dirige Iglesias han explicado a Europa Press que finalmente no se ha habilitado la asistencia telemática y han añadido que, dada la importancia de la reunión y teniendo en cuenta que no tiene el virus, ha acudido presencialmente, pero siguiendo "un protocolo sanitario, definido desde Moncloa".

Sin embargo, Maroto ha señalado que ahora "toca unidad y apoyar a quienes lo están pasando mal". "Ya habrá tiempo de pedir explicaciones. Y serán muchas", ha avisado, en línea con las manifestaciones que ha realizado estos días el presidente del PP, Pablo Casado. De la misma manera, la secretaria general del Grupo Popular en la Cámara Alta, Salomé Pradas, ha criticado la actitud del líder de Podemos. "Dando ejemplo, ¡claro que si!", ha denunciado en la misma red social para llamar "irresponsables" a los miembros del Gobierno que tienen estos comportamientos.

También la senadora por Burgos y secretaria cuarta de la Mesa de la Cámara Alta, Cristina Ayala, ha recriminado al vicepresidente del Gobierno que esté "rompiendo su cuarentena" para asistir al Consejo de Ministros extraordinario que va a aprobar el estado de alarma.

A esa crítica se ha sumado el parlamentario canario Sergio Ramos. "Iglesias rompe su cuarentena para acudir al Consejo de Ministros extraordinario. Esto lo van a tener que explicar muy bien. Se están riendo de todos los españoles", ha enfatizado en un mensaje en Twitter.