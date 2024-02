Maroto exige a Almeida que publique las actas de las residencias y propone la creación del Defensor del Mayor

"Para que se depuren responsabilidades de lo que pasó en lo que fueron asesinatos de cerca de 7.300 personas"

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que publique las actas de las residencias, firmadas por la Policía Municipal durante lo peor de la pandemia, y ha propuesto la creación de la figura del Defensor del Mayor.

Minutos antes de reunirse con familiares que tienen a sus mayores en residencias y tras participar en el minuto de silencio por los dos guardias civiles asesinados en Barbate, Maroto ha exigido "que el Ayuntamiento publique las actas de la Policía Municipal para que se conozca la verdad y para que se depuren responsabilidades de lo que pasó en lo que fueron asesinatos de cerca de 7.300 personas en las residencias de la Comunidad de Madrid".

La socialista considera que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "no está en condiciones de pedir ninguna responsabilidad y más si no pide perdón primero a los familiares y a las víctimas". "Que haga lo que tendría que haber hecho, que es revertir el modelo de centros residenciales que tenemos en esta Comunidad porque no son hogares sino que en el momento de la pandemia se convirtieron en una forma de morir sin dignidad", ha lanzado.

"Le pido a la señora Ayuso que asuma también responsabilidades y al señor Almeida le pido que publique las actas de la Policía Municipal para que se conozca toda la verdad, porque los familiares de los fallecidos en estas residencias necesitan conocer la verdad", ha demandado.

La edil socialista ha avanzado que en el Pleno del próximo 27 de diciembre van a proponer "la creación en el Ayuntamiento de Madrid del Defensor del Mayor". "Llevamos años denunciando lo que pasa en las residencias madrileñas, los familiares no tienen un espacio que les defienda de todo lo que se está cometiendo desde el punto de vista de la prestación de servicios, de la falta de profesionales", ha explicado.

Sería un espacio no sólo de queja sino también de propuesta y en el que se defenderán "los derechos de los mayores en esta ciudad y, sobre todo, para que no se vuelvan a cometer los errores que la han cometido".

Maroto ha puesto la responsabilidad en Ayuso, "la que aprobó los 'Protocolos de la vergüenza' y es quien tiene que dar la cara pero lo oculta porque no quiere que se sepa lo que pasó en las residencias". También ha instado a Almeida a que deje de "ser cómplice" de la presidenta regional.

"Las víctimas y los familiares se merecen que se conozca qué pasó y que se depuren las responsabilidades, que Ayuso deje de utilizar su mayoría absoluta para ocultar los hechos", ha terminado.