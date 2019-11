Maroto dice que Sánchez "ha dejado claro" que no quiere un acuerdo con el PP: "Tiene a Ábalos diciendo que 'no es no'"

Tras pedir Feijóo explorar un pacto PSOE-PP, descarta esa opción y pide no caer en ideas que "no son plausibles" por el líder socialista

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado este jueves que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "ha dejado claro" que no quiere un acuerdo con el PP y ha asegurado que ha mandado al secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, con el mensaje de 'no es no' con el PP.

Maroto ha descartado una vía de entendimiento del Partido Popular con el PSOE, ante la actitud de Sánchez. "Aquí tiene que haber dos que quieren y Sánchez ha dejado claro que no quiere, 'no es no con el PP'". "El PSOE no quiere bajo ningún concepto ningún acuerdo con el PP", ha resaltado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

"El único escenario que maneja sobre la mesa el señor Sánchez es un Gobierno Frankenstein, con Iglesias en una vicepresidencia", ha señalado sobre el preacuerdo entre socialistas y 'morados' que procura la entrada en el gobierno del líder de Podemos.

Al tiempo, el dirigente 'popular' ha criticado que "no hay ningún Gobierno de PSOE y Unidas Podemos", sino que es "una foto de dos perdedores que se necesitaban abrazar mutuamente para no ser acorralados por los propios".

Además, el portavoz del Grupo Popular en el Senado ha resaltado que este acuerdo es "una foto sin la mayoría suficiente" y ha afeado que le parece "muy serio" que se anuncie un Gobierno mientras se discuten las vicepresidencias.

RESPONDE A FEIJÓO: "ESA OPCIÓN NO ESTÁ SOBRE LA MESA"

Preguntado sobre las declaraciones del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en las que pedía a Sánchez que frenara el pacto con Podemos y se sentara con el PP, ha asegurado que el líder gallego está en la misma línea y que ninguno apoyará un Gobierno con Pablo Iglesias de vicepresidente.

Cuestionado de nuevo por lo planteado por Feijóo para explorar un acuerdo entre PP y PSOE, Maroto ha respondido: "Esa opción no está sobre la mesa. No caigamos en ideas que no son plausibles, hoy aunque el PP dijera que quiere hacer esto con Sánchez, él haría lo que hizo con Casado, no coger el teléfono".

De esta forma ha recordado que el presidente en funciones no cogió el teléfono a Pablo Casado cuando esté le llamó la noche electoral, asegurando que es "la primera vez desde la Transición" que esto sucede. Por todo ello, ha manifestado que no se pueden hacer "elucubraciones" dentro de un escenario que no es posible.