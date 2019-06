Maroto dice que repetir las elecciones no es conveniente aunque admite que permitiría al PP recuperar votos de Vox y Cs

Ante la intención del PP vasco de marcar "personalidad propia", subraya que debe ser "dentro de una unidad de mensaje compartida"

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha asegurado este viernes que una repetición de las elecciones generales "en principio no es un escenario deseable" porque "paralizan el país" y "la mayoría de las cosas se paran", aunque ha admitido que ir de nuevo a las urnas podría permitir a su partido recuperar votos de Vox y Cs. Eso sí, ha recalcado que no quieren "jugar con esa ventaja que podría dar una repetición electoral".

"Creo que la repeticiones electorales no son convenientes para los intereses generales porque mientras los políticos están discutiendo quién se sienta en la silla, los autónomos tienen que seguir levantando la persiana", ha afirmado Maroto en una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press.

En este sentido, el vicesecretario de Organización del PP ha subrayado que repetir las elecciones "en principio no es un escenario deseable", si bien ha recordado que su partido hizo hincapié durante la campaña electoral en que si se dividía el voto, Pedro Sánchez se quedaría en el Palacio de la Moncloa y hay personas que si tuvieran que ir de nuevo a las urnas ya no votarían ni a Vox ni a Cs.

"Pero no queremos jugar con esa ventaja que podría dar una repetición electoral porque creemos de verdad que es imprescindible que se forme un gobierno cuanto antes. Las repeticiones electorales solo paralizan el país, y la economía, el empleo y otras muchas reformas no están para eso", ha advertido.

LOS "SOCIOS PREFERENTES" DE SÁNCHEZ

Maroto ha destacado que el PP ha demostrado con "hechos" que cuando por "razones de Estado" había que ayudar al Partido Socialista a gobernar lo ha hecho, como ya ocurrió en el País Vasco apoyando a Patxi López como lehendakari. "El PP sumó sus votos al Partido Socialista en el País Vasco entonces, pero aquella situación es muy diferente de la de ahora", ha advertido.

En este punto, ha señalado que el PSOE por la "vía de los hechos está diciendo que sus socios preferentes son Podemos y los independentistas y nacionalistas vascos", de forma que si ahora mismo el líder del partido morado, Pablo Iglesias, dijese que acepta el Gobierno de cooperación con cargos intermedios, "en este instante" se formaría ya un Gobierno.

Tras recordar lo que ha ocurrido en Badalona o Navarra, ha insistido en que el PSOE por la vía de los hechos el PSOE "prefiere a sus socios de la moción de censura" y ha recordado que cuando los socialistas se abstuvieron para facilitar la investidura de Mariano Rajoy fue en contra de la opinión de Pedro Sánchez, que dejó su escaño. Además, ha incidido en que entonces la "única alternativa posible" era ésa y "no estaba pactando con otros partidos por la puerta de atrás o de forma escondida".

Además, ha dicho que si el PP se abstuviera ahora para evitar que Sánchez pacte con partidos como Podemos o los independentistas, la pregunta sería al día siguiente por qué no debería abstenerse también en los Presupuestos para que tampoco dependieran del partido morado. "De lo que se trata por la vía de los hechos es de una propuesta de Gobierno de coalición, con un presidente del Gobierno que no admite ninguna de las propuestas que hace el PP", ha enfatizado.

SITUACIÓN DEL PP EN EL PAÍS VASCO

Por otro lado, al ser preguntado por la personalidad propia que quiere marcar el PP vasco y si 'Génova' se lo va a permitir, en un momento en que el partido se ha quedado en la marginalidad en Euskadi, Maroto ha indicado que la formación en el País Vasco "siempre ha defendido" la naturaleza del concierto económico y ha rechazado que sea un "privilegio" sino un "acuerdo constitucional pactado entre todos en la Constitución".

Dicho esto, el también exalcalde de Vitoria ha subrayado que el adversario político del PP en el País Vasco no es el Partido Socialista, sino el PNV, al que quieren "sustituir" como ya hicieron en 2009 al pactar con los socialistas para "echar" a Juan José Ibarretxe y que no fuera lehendakari.

"Esas características propias hacen que haya matices propios de la tierra, pero el PP del País Vasco es el corazón del PP de España. Así lo sentimos todos tanto los populares vascos como el resto de España y es indivisible esa unidad, aunque efectivamente en cada tierra y región de España haya particularidades que hacen que los temas puedan ser propios dentro de una unidad de mensaje compartida por todos los miembros de ese partido en el País Vasco y en el resto de España".

Además, ha rechazado hablar de marginalidad del PP en el País Vasco y ha recordado que él ha sido alcalde de Vitoria casi con un 30% de los votos. "A eso no lo llamaría marginal porque no fue solo una vez sino cuatro veces seguidas", ha enfatizado Maroto, que en las últimas elecciones generales no ha logrado revalidar su escaño en el Congreso por Álava,