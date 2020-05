Maroto (PP) dice que el Gobierno baraja pagar la renta mínima con cargo a la partida de pensiones y lo ve "grave"

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado que el Gobierno baraja pagar la nueva renta mínima que va a crear con cargo a la partida con la que se pagan también las pensiones, "que ya está mermada", y ha mostrado su preocupación por que finalmente sea así.

En rueda de prensa, Maroto ha asegurado que esta posibilidad es la que está retrasando la aprobación de esta medida por el Gobierno, en el que se debate la financiación de esta ayuda. "Si hay dificultades para afrontar el pago de pensiones imaginen pagar también de la misma partida la renta mínima", ha insistido.

Ha asegurado que su partido acepta estudiar la introducción de esta renta pero que cuente con una financiación segura, lo que a su juicio no ocurrirá si se nutre de las cotizaciones sociales porque no sólo no han aumentado sino que se han visto "mermadas" como consecuencia de la crisis por el coronavirus, según Maroto.

"Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han puesto en riesgo de forma grave la salud de las personas mayores y ahora, las pensiones de esas mismas personas mayores", ha añadido el portavoz, para concluir que confía en una "rectificación".

El presidente del PP, Pablo Casado, reclamó este lunes en rueda de prensa "transparencia" con la renta mínima vital que el Consejo de Ministros va a aprobar esta semana, con el objetivo de que se haga de una forma "justa" y no haya personas que la cobren "sin necesidad de hacerlo". Por eso, ha defendido recuperar su propuesta de tarjeta única para que estén unificadas y centralizadas esas ayudas.