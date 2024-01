Maroto le dice a Almeida "que no puede tapar su responsabibilidad con ceses" y "purgas" como la de la jefa de Patrimonio

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha espetado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "que no puede tapar su responsabibilidad con ceses" y "purgas", como la de la jefa de Patrimonio, y le ha señalado a él en el caso de que la ciudad perdiera la declaración Unesco por las talas en el Paisaje de la Luz.

"Nos expulsa de la comisión de Patrimonio del Ayuntamiento y hoy hemos conocido que hay una nueva purga en la Dirección General de Patrimonio pero no puede tapar su responsabilidad con ceses. Asuma sus responsabilidades", ha lanzado a Almeida en el Pleno de Cibeles.

La socialista ha insistido en que, antes de cualquier tala, debería haber pedido el informe de la Unesco. "La semana pasada informamos a la Unesco de lo que se estaba produciendo y usted me acusa a mí de estar jugando con que nos quiten la Declaración de Patrimonio de la Humanidad... Esto no es un juego. Llevamos meses advirtiéndolo: la declaración la quitan por la responsabilidad de quien pone la motosierra, no por los que denunciamos esta barbaridad", ha contestado al regidor.

"Usted, y solo usted, será el máximo responsable si nos quitan la Declaración de Patrimonio de la Unesco", se ha dirigido a Almeida, a quien ha acusado de quedar "atrapado en sus mentiras, después de meses buscando culpables para no asumir su responsabilidad del daño irreparable que está causando la prolongación de la línea 11 de Metro en el Paisaje de la Luz".

Maroto ha subrayado que las talas "han comenzado sin que se hayan producido las reuniones que prometió con los vecinos, con el Consejo Cívico Social, con el Gobierno de España, con la Unesco".

"Lleva meses insultando la inteligencia de los madrileños hablando de árboles de izquierdas y de derechas, pero se ha quedado sin argumentos cuando su principal culpable, el Gobierno de España, que acaba de anunciar la revisión del proyecto de la estación de Atocha que protege el patrimonio verde afectado", ha continuado.