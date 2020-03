Maroto defiende que el PP también se manifieste aunque augura "escupitajos y empujones" a quien no sea de izquierda

Respalda que otras mujeres no quieran hacerlo, como Álvarez de Toledo, aunque ve "razones" para reivindicar que la igualdad "no es plena"

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha defendido la decisión de su partido de acudir este año a las manifestaciones por el Día de la Mujer, el 8M, porque muchas mujeres de su espectro político quieren estar representadas, ha dicho, aunque ha augurado que habrá "escupitajos y empujones" para quien acuda a las marchas y no sea de izquierdas.

En declaraciones en el Senado, Maroto ha acusado a Podemos y al PSOE de "intentar politizar" esta jornada, que es un día para "decir alto y claro sí a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, lo que para el PP es irreversible e irrenunciable".

El dirigente 'popular' ha defendido así la presencia de miembros de la dirección nacional del PP en unas movilizaciones que no deberían "tener etiquetas" y a pesar de no compartir del todo la convocatoria, a su juicio hecha "en contra de otros" y no para sumar. "Pero es importante que haya un reflejo plural en esa concentración", ha señalado.

"RAZONES" PARA SALIR A LA CALLE

Maroto también ha defendido el derecho de otras mujeres a no salir a la calle el domingo como es el caso de la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que se ha desmarcado de las manifestaciones del 8 de marzo alegando que no comparte el feminismo imperante en España.

El dirigente 'popular' ha asegurado que hay partidos políticos que tratan de presentar a los hombres como verdugos de las mujeres, una posición que ha criticado, y que el Día 8 de marzo no debería tener siglas políticas. Dicho esto, ha añadido que en "el mundo real" la igualdad entre hombres y mujeres "no es plena" y que "hay razones para decir en una manifestación" que se tiene que avanzar hasta lograrla, "que no es una opción".

Ha insistido en que el manifiesto del 8M está redactado a su juicio "para excluir" a quien no sea de izquierdas. "Pero en esta ocasión no les va a salir bien", ha agregado, porque habrá presencia de la dirección nacional del PP en las marchas. "Decimos que no compartimos las tesis dogmáticas, excluyentes y a veces violentas que aplican desde Podemos y el PSOE en esas manifestaciones y ponemos por delante que muchas mujeres nos miran y dice que quieren que el PP defienda ese día por lo que es, el día de la igualdad de oportunidades", ha explicado.

COMPATIBLE CON PACTAR CON VOX

Maroto también ha defendido que el PP se manifieste el 8M y mantenga pactos institucionales con un partido que rechaza la celebración de esta jornada y la violencia de género. El portavoz ha dicho su partido no ha traspasado en esos acuerdos "ninguna línea roja" y que puede decir "alto y claro" que defiende la libertad y la igualdad.

"Nuestro trabajo es hacer que los acuerdos no incorporen líneas y medidas que no podamos suscribir", ha asegurado. En concreto, ha reivindicado la existencia de leyes contra la violencia de género contra el criterio de Vox, que a su juicio "no comprende nada o confunde adrede todo".