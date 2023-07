Maroto critica el plan especial de Almeida para el Beti-Jai al pretender cubrir "la mayor identidad" del edificio

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha criticado este jueves el nuevo plan especial que aprobó el pasado lunes el Pleno del Ayuntamiento para techar el frontón Beti-Jai, declarado Bien de Interés Cultural en 2011, cubriendo así "la mayor identidad del edificio".

Durante una visita acompañada por otros miembros del grupo municipal, Maroto ha señalado que "este plan pone en riesgo el edificio, porque se permite el cubrimiento del patio que supone la mayor identidad que tiene este frontón del siglo XIX.".

En este sentido, la portavoz municipal ha señalado que "el Beti-Jai está en riesgo" y que van a "votar en contra" de cualquier propuesta "que ponga en riesgo este patrimonio de la ciudad". "El Beti-Jai es un lugar único en el mundo y lo tenemos aquí, en Madrid, y queremos que lo disfruten los madrileños", ha subrayado Maroto.

Al terminar el recorrido, Maroto ha afirmado que el grupo municipal socialista está de acuerdo con algunas mejoras que contempla el Plan Especial, como "los usos deportivos y culturales" que se proyectan para el espacio del edificio, pero la portavoz ha insistido en que estudiarán "todas las acciones necesarias" para mantener "la identidad del edificio", que "se pensó para el disfrute en abierto de la práctica deportiva de la pelota en el frontón".

La socialista ha pedido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que "escuche a los grupos de la oposición" y que, en el nuevo plan especial que se aprobó el lunes, "no se haga y no se aborde ese cubrimiento de este frontón" porque "se perdería no sólo la identidad de este espacio, sino también se podría en riesgo el patrimonio artístico del edificio".