Maroto confía en que será "la candidata de los militantes del PSOE de Madrid"

La ministra de Industria, Comercio y Turismo y aspirante del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, está convencida de que será "la candidata de los militantes y las militantes", más allá del apoyo recibido por la dirección nacional y regional del partido para su candidatura.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Senado, Maroto se ha definido como una "militante de base" y una mujer "valiente", y ha subrayado su "respeto al proceso de primarias", que espera superar para oficializar su candidatura para el Ayuntamiento de Madrid.

"Estoy segura de que voy a ser la candidata de los militantes y las militantes del PSOE de Madrid", ha dicho en respuesta a quienes la señalan como candidata oficialista del partido, al contar con el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato.

La ministra, que afirma que "muchísimos militantes" le han pedido que diera el paso, ha señalado que su intención es "llegar a ser alcaldesa y transformar Madrid durante muchos años", por lo que prefiere no comentar qué haría si no consigue desbancar al PP de la Alcaldía.

"Vamos a dar tiempo al tiempo, he sido muy perseverante en los trabajos que he emprendido. Me fui de la Asamblea de Madrid porque me nombraron ministra, asumo ahora con mucha ilusión la candidatura del Ayuntamiento", ha declarado.

Por otro lado, ha reprochado al alcalde José Luis Martínez-Almeida su gestión en la capital, y ha lamentado haberle escuchado decir que ella no es originaria de Madrid.

"No ser de Madrid es no darle importancia a lo que pasó el domingo, cuando miles de madrileños salieron a defender la sanidad publica", ha añadido Maroto, que espera que el alcalde "salga a defender a los madrileños" después de que la Comunidad de Madrid haya anunciado que no va a prorrogar las ayudas al transporte público.