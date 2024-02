A Maroto le da "asco y vergüenza que cualquiera se enriquezca en pandemia, se llame Koldo o hermano de Ayuso"

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha asegurado que le produce "asco y vergüenza que cualquiera se haya enriquecido en lo peor de la pandemia, se llame Koldo, sea el hermano de Ayuso o sean sus amigos Medina y Luceño".

En el Pleno de Cibeles, la socialista se ha dirigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, para aseverar que en el PSOE tienen claro que su compromiso es "con la corrupción cero", a diferencia de lo que ocurre en el PP "porque cuando denuncian en su partido un caso de corrupción" acaban con la carrera política de esa persona, en referencia al expresidente 'popular' Pablo Casado.

"Si no existiera habría que inventarla porque hay que echarle cuajo para hablar de Koldo hoy aquí. Y, por cierto, 9.22 horas y José Luis Ábalos sigue sin dimitir mientras que (el presidente) Pedro Sánchez sigue sin conseguir que dimita", ha contestado Almeida, que está convencido que lo que está haciendo el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE es "buscarle una salida personal".

Almeida también le ha preguntado a Maroto qué sabe ella de la "koldosfera" dado que ella era ministra, estaba en el corazón de "un partido y de un gobierno podrido por una trama criminal corrupta". "Debemos suponer que usted no conocía a Koldo, que usted no conocía a Ábalos y que la ministra de Industria no se enteraba de las empresas que suministraban mascarillas. Debemos suponer que usted que estaba en el corazón de una trama criminal", ha lanzado.