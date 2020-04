Maroto arremete contra Iglesias dentro del Gobierno de la "improvisación"

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha arremetido contra el vicepresidente tercero, Pablo Iglesias, al que considera un "agudo problema" para resolver la crisis económica por la que va a atravesar España, dentro de un Gobierno que actúa siempre mediante la "improvisación".

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Cámara Alta, Maroto ha alertado contra la posibilidad de que sea el "problemático vicepresidente" Pablo Iglesias quien la próxima semana acuda a la sesión de control del Senado en ausencia del presidente Pedro Sánchez.

Ello por el "grave problema" que a su juicio supone para España que Iglesias tome decisiones económicas dentro del Gobierno de coalición, enfrentado en ocasiones al equipo económico de Sánchez.

En todo caso, lo que él ve en la gestión del Gabinete son sobre todo "improvisaciones" que hacen que un día se recomiende el uso de mascarillas solo para los contagiados por la COVID-19 y al siguiente sean obligatorias para toda la población.

"Las decisiones Sánchez son de un color un día de otro al siguiente", ha apostillado antes de criticar el aplazamiento del pago de impuestos acordado hoy por el Consejo de Ministros.

En su opinión, "los autónomos no necesitan ni tiritas ni parches, necesitan un balón de oxígeno y no pagar impuestos cuando los ingresos no existen", ha subrayado al recordar que la propuesta del PP consiste en eximir del pago de tributos a este colectivo porque "a cero ingresos, cero impuestos".

Por otro lado, no ha ocultado Maroto las reservas que tiene su grupo respecto a las intenciones de Pedro Sánchez con su oferta de acuerdos de Estado y ha dejado claro que lo que busca no puede ser en ningún caso una reedición de los Pactos de la Moncloa de 1977, porque que el presidente "te llame por teléfono no son Pactos de La Moncloa", como tampoco que convoque a una reunión bilateral.

Además, ha distinguido claramente entre la actitud de Pedro Sánchez, que "ha utilizado la mentira para tapar la gestión de su Gobierno en esta crisis" de la que mantuvo el presidente Adolfo Suárez, que sí fue "capaz de aunar voluntades". EFE