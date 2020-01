Maroto apuesta por un PP que combine "moderación" y "vehemencia" opositora

El portavoz del grupo popular en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado este jueves que "no hay matices dentro del PP" sobre el tipo de oposición que tiene que hacer a Pedro Sánchez "desde el centro moderado" pero con "vehemencia ante un Gobierno que pacta con independentistas y comunistas".

En una entrevista en TVE, Maroto ha atribuido la contundencia empleada en el debate de investidura por el líder de su partido, Pablo Casado, a lo poco equilibrado de un debate donde los socios del Gobierno le "desdicen" o le llaman "represor" como hizo.

Pero ha insistido en que tanto Casado como los dirigentes y barones del partido tienen claro que el PP es la "referencia" principal de la oposición y una "alternativa" que tiene que estar "madura", ha apuntado, para "cuando llegue el próximo momento" aglutinar el "máximo abanico de votantes del centro derecha".

Unos votantes que, según ha enfatizado, "en su mayoría buscan la moderación" y que si hubieran tenido una candidatura agrupada para las elecciones le habrían dado la mayoría en el Congreso porque "el centro derecha unido es mucho más fuerte y eficaz que dividido".

Opina Maroto que el PP, como "partido de Estado" que es, va a estar en el debate de todas aquellas medidas que sean positivas para España aunque las plantee el Ejecutivo de Sánchez, y ha apuntado que habrá "tiempo" para "encontrar contradicciones" en su labor porque "ningún Gobierno hace todo mal ni hace todo bien".

Eso sí, ha dejado claro que el PP será "vehemente" para denunciar las "cesiones" a los "independentistas o comunistas" que van a formar parte del Gobierno "más débil desde la Transición".

En este sentido, ha señalado que él no pone objeciones a que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, hable con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, de asuntos como la sanidad catalana, pero no si lo hace para estudiar cómo excarcelar a los políticos del "procés" condenados por el Tribunal Supremo e, incluso, amnistiarlos de manera que "no quede registro de que han cometido delito".

En este punto ha aprovechado Maroto para recordar que el PP va a presentar iniciativas parlamentarias para que la convocatoria ilegal de referendos vuelva a ser tipificada como un "ilícito penal", algo que, a su juicio, debería contar con el apoyo del PSOE puesto que constituyó una de sus "principales promesas" de campaña.

Además, ha confirmado que su partido denunciará "políticamente" si el presidente o el propio Gobierno no respeta la ley, por ejemplo si no actúa ante una hipotética desobediencia de Torra a su inhabilitación, y que también emprenderá una "denuncia judicial" si el Ejecutivo "no reacciona", como haría en cualquier caso en que no se cumpla la ley.