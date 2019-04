Maroto advierte de que la fragmentación del voto de la derecha "pone en riesgo unos 30 o 40 escaños"

Advierte de que Sánchez es el que más publicidad hace de la división, le acusa de despreciar a RTVE y se abre a legislar los debates

El vicesecretario nacional de Organización del PP, Javier Maroto, ha avisado este viernes de que si se divide el voto de la derecha, se fragmentarán los escaños, perdiéndose entre 30 y 40 para este espectro. "El que se queda, al que más le interesa, el que más publicidad hace es Sánchez", ha señalado.

Así, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Maroto ha abogado por unir el voto "de las derechas", ya que, a su juicio, si se divide el voto "no se podrá echar" al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la Moncloa, lo que describe como el objetivo común que tiene el centroderecha.

"Nunca en unas elecciones generales hubo tantos indeciso, y la decisión nunca estuvo tan clara; echar a Sánchez", ha apuntado, para añadir que hasta el propio CIS evidencia que "hay más votantes de derechas que de izquierdas".

Preguntado por si el PP centrará su campaña contra Ciudadanos, su potencial aliado tras las elecciones y principal competidor en votos, Maroto ha respondido que al único partido al que "Sánchez no quiere que se vote" es al PP.

"Si vamos unidos, juntos, a las elecciones tenemos la garantía de poder sacar a Sánchez", ha reiterado Maroto, agregando que lo que se haga en estos momentos "va a durar cuatro años". "Votar es un derecho, cada uno tiene que ejercer en libertad. Yo espero que lo hagamos con acierto", ha zanjado.

"SÁNCHEZ HA DESPRECIADO A RTVE"

Preguntado por la negativa de Sánchez a realizar un debate a cuatro en RTVE para acudir al de Atresmedia, que contará con Vox, Maroto ha opinado que Sánchez "ha despreciado a RTVE".

"Sánchez ha despreciado a RTVE como ningún presidente había hecho, pero me parece peor que tenga miedo a debatir con Casado", ha opinado, para añadir que el presidente del Ejecutivo "no quiere que se vea que sus políticas económicas no tienen solvencia".

Y sobre la posibilidad de que se legislen los debates en campaña, Maroto se ha abierto a introducir cambios legales. "Es de sentido común", ha dicho, ante la situación que se ha vivido con Sánchez.

"Es la primera vez que el presidente no se atreve a debatir con el líder de la oposición y que prefiere atrincherarse", ha explicado el número 'tres' del PP. "Nosotros buscaremos herramientas para resolverlo en el futuro", ha asegurado.