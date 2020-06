Maroto acusa a Iglesias de eludir como un calamar su mando sobre residencias

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha acusado al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, de actuar como un calamar "echando tinta" para eludir su responsabilidad sobre las residencias de mayores y echar la culpa a la Comunidad de Madrid de lo ocurrido en estos centros.

En una rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, ha asegurado que todavía a día de hoy, y mientras dure el estado de alarma, "el único mando responsable de las residencias de ancianos se llama Pablo Iglesias Turrión, el gran desaparecido" a quien se ha referido como "el irresponsable" por no tomar ninguna decisión a este respecto.

Maroto ha advertido que Iglesias, como vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales no puede "echar balones fuera" y ha criticado que "se ha olvidado que ya no está en Sol", en referencia a la plaza madrileña donde se iniciaron las protestas del 15M, y no es un "pancartero" sino un miembro del Gobierno.

A su juicio, el vicepresidente sigue la misma estrategia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y cuando se le pilla mintiendo o siendo ineficaz responde diciendo que la culpa es del PP y aunque ahora tendría que asumir sus responsabilidades no lo hace porque "no tiene vergüenza".

Por el contrario, Maroto ha defendido la labor "ímproba" de las comunidades autónomas, sobre todo de la Comunidad de Madrid y, en concreto, de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho un "trabajo digno de admiración" ante esta crisis sanitaria.

El portavoz del PP se ha referido también al número de fallecidos por coronavirus en relación a los contagiados u hospitalizados para afirmar que son las comunidades autónomas gobernadas por socialistas las que tienen las "peores cifras" y ha citado específicamente a Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad valenciana y Aragón.

Esto "desmonta" las teorías del Gobierno, según ha dicho, y los "bulos" que cree que han extendido sobre la comparativa entre las comunidades.

Además, Maroto ha insistido en las críticas de su partido a la gestión del Gobierno durante las manifestaciones del Día de la Mujer porque cree constatado que "el 8M ha sido altamente contagioso" y el Ejecutivo lo sabía, le han pillado mintiendo al respecto y "ahora intenta echar un saco de arena para que no huela".

De hecho, ha considerado que varios miembros del Gobierno se contagiaron en estas manifestaciones porque "la política iba antes que la salud". EFE