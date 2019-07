Maroto acusa al edil del PSOE que indaga su padrón de no estar empadronado

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha acusado este miércoles al concejal socialista de Sotosalbos (Segovia) que pide explicaciones sobre su empadronamiento de no estar empadronado ni vivir en la localidad, por lo ha tachado al PSOE de "rozar el ridículo" con las críticas sobre su portavocía.

En declaraciones a los medios en la Cámara Alta, Maroto ha defendido su nuevo cargo de portavoz tras las acusaciones del PSOE, en una jornada en la que todos los senadores populares han respaldado su nombramiento.

"Se me va a ver mucho en Sotosalbos (...), he estado ya y voy a seguir estando", ha sostenido Maroto, quien ha calificado de "llamativo" que el concejal de esta localidad al que "se le ponen los pelos de punta" con su nombramiento, no esté, según él, empadronado, ni tampoco viva y ejerza "su función en Sotosalbos".

También ha contraatacado a las acusaciones del PSOE el secretario cuarto del Senado, Rafael Hernando, para quien los socialistas tienen "doble vara de medir", ya que existen "numerosos precedentes" de diputados y senadores suyos que no han nacido en una provincia determinada y sin embargo la representan en el Parlamento.

Así, ha recordado los casos del ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, o el de la que fue vicepresidenta del Gobierno socialista, María Teresa Fernández de la Vega, quien en 2007 "falsificó", ha recalcado, su empadronamiento en Beneixida (Valencia) para presentarse a las elecciones como diputada por Valencia.

Por su parte, el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha defendido que "nadie hace los nombramientos para empeorar la situación de una formación política", y se ha preguntado qué nombramientos no suscitan polémica.