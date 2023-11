Maroto acusa a Almeida de comportarse "como un ultra del PP" y le exige que pida perdón

Anuncia la petición de otro Pleno para condenar actos violentos contra sedes del PSOE y el reconocimiento a un gobierno legítimo

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de comportarse "como un ultra del PP" con las interrupciones durante la sesión en el Consistorio, actitud por la que le ha exigido que pida perdón, además de convertir Cibeles en el "cortijo" de su partido al convocar un Pleno extraordinario para condenar el acuerdo del PSOE con Junts, ERC y Bildu.

"Hoy Almeida no se ha comportado como el alcalde de todos los madrileños sino como un ultra del PP. Quiero denunciar el uso que ha hecho de esta institución para convocar este sábado a las calles a los madrileños y madrileñas", ha señalado al término de la sesión extraordinaria.

Para Maroto, con acciones como esta Almeida "se desdibuja y utiliza los plenos de este Ayuntamiento con un interés partidista". También ha aprovechado su encuentro con la prensa para trasladar al 'popular' "que no utilice las palabras de Enrique Tierno Galván, sin duda uno de los mejores alcaldes de esta ciudad" porque él "está muy lejos del talante que tenía uno de los alcaldes que mejor ha entendido los problemas de Madrid".

Tampoco ha querido pasar por alto "los ataques personales" recibidos y las continuas interrupciones. "No me han dejado hablar. La mala educación también en no respetar las palabras, nos gusten o no", ha condenado a la bancada del PP, a la que ha acusado de "acoso".

"Esta falta de decoro a la hora de no dejar hablar a la portavoz del Grupo Municipal Socialista pone de manifiesto las formas ultras que el alcalde y sus concejales han tenido hoy hacia mi persona y les pido que pidan perdón porque los madrileños y madrileñas se merecen que todos los concejales podamos expresar libremente lo que pensamos ante los acontecimientos que estamos viviendo", ha reclamado.

LAS "FRUTAS" DE AYUSO

También ha echado en falta que el alcalde "de nuevo no ha condenado los actos violentos en las sedes del PSOE pero tampoco las palabras de la presidenta de la Comunidad y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, cuando decía que se iba a comprar fruta". "Esas son las formas de un alcalde que ha dejado de ser el alcalde de los madrileños para ser un ultra del PP", ha insistido.

La socialista, parafraseando a la escritora Almudena Grandes, ha sostenido que hay "un Madrid mucho más bonito porque Madrid es una ciudad preciosa pero no la ven y quien no la ve es, lamentablemente, su alcalde, el señor Almeida".

Maroto ha anunciado que han solicitado la convocatoria de un Pleno extraordinario dado que el PP "está utilizando la institución de una manera retrógrada". En él pondrán el foco en los actos violentos, "incluso delictivos", en las sedes socialistas. También reclamarán el "reconocimiento a un gobierno legítimo como consecuencia de una investidura que tuvo 179 apoyos de diputadas y diputados, que representan a más de 12,6 millones de españoles".