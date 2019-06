Maroto aconseja a Vox no hacerse el "harakiri" porque sus votantes "no entenderían" que Carmena siguiera en Madrid

No ve factible que Villacís pacte con Más Madrid y PSOE para ser alcaldesa: "No se puede hacer lo que no se puede explicar"

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha aconsejado este martes a Vox no hacerse el "harakiri" porque la consecuencia es "hacer el harakiri a sus votantes y a una mayoría social" en España que quiere gobiernos de centro-derecha. Según ha recalcado, esos votantes "no entenderían" que en plazas como el Ayuntamiento de Madrid continuase otros cuatro años Manuela Carmena, que lideró la candidatura de Mas Madrid.

Maroto se ha pronunciado así el mismo día que arrancan formalmente las negociaciones entre PP, Cs y Vox. Este martes empezarán a explorar la posibilidad de llegar a acuerdos en Aragón y, de hecho, el propio vicesecretario de Organización se reunirá en Zaragoza con un equipo de Ciudadanos, mientras que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, se verá con Vox en el Congreso de los Diputados.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Maroto ha indicado que --tras los primeros contactos informales con Cs y Vox-- hoy "comienza un ciclo en este proceso de negociación" en el que también participarán las direcciones regionales con el objetivo de "fraguar" pactos en sus territorios.

PRIMERO ARAGÓN Y DESPUÉS CYL, MADRID Y MURCIA

Según ha precisado, comenzarán por Aragón y después seguirán con Castilla y León, Madrid y Murcia. "Arrancamos esas negociaciones y acuerdos para poder hacer posible lo que una mayoría social y en más de 23 ciudades de España nos ha pedido a estos tres partidos políticos", ha apostillado.

Ante la negativa de Cs a negociar con Vox, Maroto ha admitido que "la historia a veces se repite", en alusión a la postura similar que el partido naranja mantuvo cuando negociaban la investidura de Juan Manuel Moreno en Andalucía. Sin embargo, ha dicho que espera el mismo "final feliz" que permitió un acuerdo entre los tres partidos.

Maroto ha recalcado que entonces el PP actuó con "muchísima responsabilidad" y ha añadido que si su partido pudo hacer posibles ese cambio en el Gobierno andaluz "por qué no va a poder hacerlo en esta ocasión en al menos cuatro autonomías y más de 20 ciudades".

LOS DEL PP, LOS "FACILITADORES" DE LOS PACTOS

Después de que el líder de Vox, Santiago Abacal, haya dicho que ante el chantaje prefiere el 'harakiri' político antes que la cesión, el dirigente del PP ha recomendado a los políticos "que no se hagan el harakiri, especialmente cuando la consecuencia es hacer el harakiri a sus votantes y a una mayoría social" en España.

Tras asegurar que la vocación del PP es hacer "pactos sólidos de gobierno en coalición con programas moderados de centro-derecha en toda España", ha recalcado que una "inmensa mayoría de votantes de Vox no entenderían que la ausencia de un acuerdo en el Ayuntamiento de Madrid" provocase que Manuela Carmena "continuase de alcaldesa cuatro años más". A su entender, sería "muy difícil" de explicar.

Maroto ha resaltado que el PP va a hacer lo que esté en su mano para permitir que "de forma cómoda se frague ese gobierno de centro-derecha en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid, así como en Aragón, Castilla y León, Murcia y 23 ciudades de España. Y como ya hicieron en Andalucía, ha subrayado que en el PP serán los "facilitadores de ese acuerdo" y se "dejarán la piel" para lograr esos pactos.

VILLACÍS, UNA "MUJER INTELIGENTE"

Al ser preguntado por la posibilidad de que gobierne la candidata de Cs al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha señalado que tiene "buen concepto de ella" y no cree que para ser alcaldesa vaya a "cerrar un pacto" con Iñigo Errejon, de Más Madrid, porque, a su entender, el PSOE está de "convidado de piedra" en este asunto.

"El reparto que Villacis ni va a hacer ni podría explicar es 'yo soy alcaldesa y tú Iñigo Errejón a cambio vicepresidente económico de la Comunidad de Madrid y en medio ponemos al PSOE para que no se vea el pacto entre Cs y esta versión de Podemos", ha exclamado, para destacar que con Errejón de vicepresidente se echarían a "temblar los bolsillos de las clases medias" madrileñas.

A su entender, Villacís es una "mujer inteligente" que mantiene "el ideario" de Cs y "no podría explicar que, a cambio de ser alcaldesa" pactara con Errejón. "Como creo que eso no está en la quiniela ni de Villacís ni de Cs, no lo tengo en consideración", ha resaltado, para insistir en que "no se puede hacer lo que no se puede explicar".

FEIJÓO Y LA LISTA MÁS VOTADA

Después de que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, haya defendido este martes que gobierne la lista más votada, Maroto ha enmarcado esta petición en la situación de su comunidad porque es "muy grave" que el PP, que ha ganado en varias diputaciones, no vaya a gobernar ninguna y lo mismo pase en otras ciudades.

El responsable de Organización ha indicado que todos coinciden en que la ley electoral no se puede cambiar "ni con mayoría absoluta ni por un capricho" y que deben regir unas "reglas de juego pactadas". En este punto, ha recordado que el PP presentó tres veces la iniciativa de que gobierne la lista más votada pero los demás partidos, incluso el PSOE, votó en contra.

Y ha recordado que en su día el PP ya dijo que si no prosperaba esa iniciativa también jugarían "con las reglas de juego de los demás". Dicho esto, ha indicado que el propio Feijóo explica "perfectamente" que sería necesario la modificación de la ley, un asunto que han debatido internamente en el partido en los últimos años.

LA POSIBILIDAD DE QUE SEA SENADOR

Al ser preguntado por la posibilidad de que sea senador por designación autonómica por una comunidad como Valencia, ha señalado que el partido no está en eso ni ha "debatido sobre eso". Así, ha recalcado que ahora están centrados en las negociaciones de los pactos, para que salgan adelante.

"Después se tomará la decisión que se tome. Yo no estoy en eso, ni tengo intención de participar de ese debate ahora mismo. Hay cosas mucho más importantes", ha declarado, para añadir que es el 'número tres' del PP y está "muy contento" con lo que hace. "Y de momento, como queda trabajo pendiente, no estoy a ninguna otra cosa", ha concluido.