Maroto aclara que las corridas de toros "no están en peligro" y son independientes del eliminado premio de tauromaquia

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha aclarado que las corridas de toros "no están en peligro" y son independientes, en todo caso, de la eliminación del premio nacional de tauromaquia anunciado por el ministerio dirigido por Albert Urtasun.

"Hay que distinguir entre la decisión que ha tomado el Ministerio de eliminar los premios a la tauromaquia y el que no se puedan celebrar corridas de toros", ha subrayado la edil desde la inauguración de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión.

Maroto ve en esa confusión un intento "para confrontar y manipular esa decisión que ha tomado el ministerio". La concejala ha indicado que la tauromaquia "está muy arraigada y muchos aficionados madrileños que en estos días y, sobre todo, en la feria de San Isidro disfrutan de las corridas".

"No están en peligro las corridas de toros en esta ciudad", ha subrayado, tras instar al PP a "que no haga polémica y engañe a los madrileños, cuando la mayoría no están preocupados por la tauromaquia sino por los servicios públicos".