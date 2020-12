Maroto achaca a Vox que no prosperaron enmiendas del PP a los PGE porque se "marcharon" durante las votaciones

Ve "razonable" que Defensa lleve a la Fiscalía el chat de militares retirados porque "no representan a las FFAA"

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha achacado este jueves a Vox que no prosperaron una serie de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque los diputados de Abascal "se levantaron de la silla, se marcharon y no estuvieron en las votaciones del Congreso" y se ha mostrado convencido de que dichas iniciativas sí se podrán aprobar en el trámite parlamentario de la Cámara Alta.

"Debido a la ausencia de Vox en el Congreso hubo una serie de enmiendas que no salieron adelante y que, quizás ahora, como Vox no tiene mas que tres senadores, podamos sacarlas adelante", ha afirmado Maroto en una entrevista en el informativo '24 horas' de RNE, recogida por Europa Press, en la que ha citado que no se aprobaron iniciativas como bajar el IVA de las peluquerías del 21% al 10% o un fondo específico de 4.000 millones de euros para los Ayuntamiento por dicha ausencia.

"La mayoría de los PGE no era suficiente para parar estas enmiendas que hubieran tenido la mayoría si Vox no se hubiese marchado del debate", ha insistido el dirigente 'popular', quien ha recalcado que esta situación "se puede revertir" en el Senado por lo que ha dicho que todavía queda "esperanza" para "muchos españoles".

Sobre los socios del Gobierno de Pedro Sánchez para la aprobación de las cuentas públicas, Maroto ha destacado que ha sido el "primer" Ejecutivo que "ha puesto de acuerdo a los que tienen problemas con España", la "odian" o "quieren separarse". Así, ha acusado al jefe del Ejecutivo de "blanquear" a Arnaldo Otegi y "cambiar votos" de PGE "a cambio de excluir el castellano en Cataluña".

CHAT DE MILITARES

Maroto ha defendido además que las Fuerzas Armadas "son un cuerpo profesional del que hay que estar orgullosos" y ha señalado que "los actuales responsables" del Cuerpo "tienen el reconocimiento de la mayoría de partidos políticos" y "no representa" a lo que se escribió en el chat. "No representan a lo que las FFAA piensan, opinan o vayan hacer", ha dicho.

Por último, ha explicado que le "parece razonable" que el Ministerio de Defensa ponga en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el contenido del chat de militares retirados del Ejército del Aire en el que hablaban de un golpe de Estado contra el Gobierno o incluso mostraban su deseo de "fusilar a 26 millones" de personas.

Sin embargo, ha aclarado que el político tiene la "obligación" de que si ve una "figura delictiva" exija que se "depuren responsabilidades" porque si no estaría "prevaricando".