Marlen Estévez, nueva presidenta del Centro de Mediación Empresarial de Madrid

El pleno de la Cámara de Madrid ha nombrado a Marlen Estévez como presidenta del Centro de Mediación Empresarial de Madrid (CMEM), un organismo creado en 2014 por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid para la administración de procedimientos de mediación empresarial.

La socia y directora del Departamento de Litigación, Arbitraje & Mediación de RocaJunyent se incorpora al frente del Centro de Mediación Empresarial de Madrid, con el objetivo de reforzar esta área de actividad de la Cámara de Madrid. De esta forma el CMEM se independiza de la presidencia de la Corte de Arbitraje, que continuará dirigiendo Urquiola de Palacio, mientras que Marlen Estévez tomará el testigo en la mediación con el fin de que ambas instituciones sigan colaborando para el desarrollo de los Medios Adecuados de Resolución de Conflictos.

Para Marlen Estévez este nombramiento, con la consiguiente separación de la Corte de arbitraje y mediación, supone "un paso significativo y un compromiso con la promoción de la mediación empresarial en nuestro país que desempeña un papel crucial en la resolución de conflictos de manera eficiente y colaborativa y que aporta beneficios tanto para las empresas como para la comunidad en general". Considera, así, que es "un privilegio" tener la oportunidad de liderar este esfuerzo y trabajar en la promoción de este mecanismo, esperando contribuir al crecimiento y éxito continuo de esta institución.

El Centro de Mediación Empresarial de Madrid fue creado como parte del compromiso de la Cámara de Comercio de Madrid con el desarrollo de las empresas. Bajo esta premisa, la entidad cameral es "muy activa" en la promoción de métodos de resolución de conflictos ágiles y eficientes para las entidades empresariales, señalan en una nota.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Marlen Estévez estudió Derecho y Administración de Empresas en ICADE y en Suiza. Cuenta con programas de Alta Dirección en ESADE y Wharton University, así como el Global Leadership en Harvard.

Tiene una prolífica carrera de ámbito internacional como experta en el ámbito de la resolución de conflictos. Desempeña puestos directivos en el Consejo de Abogados Europeos, Secretaría de la sección Iberoamericana de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Española y es miembro del consejo asesor de universidades, editoriales, cortes arbitrales y organizaciones como Endeavor.

La nueva presidente del Centro de Mediación Empresarial de Madrid también ejerce como profesora de arbitraje y mediación en el IE University, la Universidad Pontificia Comillas, la Universidad Carlos III y la Universidad Politécnica, entre otras, además de ser autora de múltiples publicaciones.

También es fundadora y presidenta de Women in a Legal World. Ha sido elegida como Top 10 letradas españolas más influyentes por El Mundo - Yo Dona, Top 20 letradas más relevantes de la abogacía española por Economist and Jurist, Top 50 InspiraLaw de España y Portugal desde 2018 hasta la actualidad y premiada "Forty under 40" por Iberian Lawyer, entre otros reconocimientos.